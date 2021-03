[VIDEO] Salmantino debutará en Budo Sento Championship MMA

A conciencia se prepara el peleador salmantino Alan Francisco Ruiz Maldonado “El Pichungas”, para debutar dentro del campeonato internacional Budo Sento Championship de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Cuatro de sus nueve triunfos han sido por nocaut.

El peleador salmantino hace unos meses firmó para esta empresa de MMA que en México estará realizando el próximo 10 de abril la segunda edición del torneo internacional.

Al respecto, Alan Ruiz “El Pichungas” se encuentra contento por estar en cartelera dentro de esta empresa, una de las mejores en el país, “será mi primera intervención dentro de esta empresa, estoy agradecido por esta oportunidad, vamos a demostrar de que estamos hechos”.

En la cartelera del próximo 10 de abril, el deportista salmantino enfrentará en la división 65.8 kilos peso pluma al peleador Isaac Ruelas, “es un oponente muy duro y experimentado en Muay Thai, él ha peleado en ligas grandes fuera del país”.

Con respecto a la preparación que se encuentra llevando acabo para su presentación dentro de esta empresa señala, “cada quien se prepara a conciencia, si haces buena preparación se van a ver los resultados, creo vengo fuerte, venimos haciendo las cosas bien, no hay de qué preocuparnos (sic)”.

Como peleador profesional de MMA, el deportista salmantino en su palmarés acumula nueve peleas ganadas (cuatro por nocaut) y tres perdidas.

Desde pequeño, Alan “El Pichungas” Ruiz sintió especial atracción por los deportes de contacto, “nunca me caractericé por andar de peleonero, sin embargo me latieron los deportes de contacto, de chico entrené un poco de karate y otras disciplinas; ya más grande se empezó a dar más a conocer este deporte en México, de ahí empecé a entrenar Jiu Jitsu, Muay Thai y Box; de ahí mi gusto por este deporte, seguimos en el camino”.

A lo largo de su trayectoria deportiva se ha mantenido con el mismo equipo, La Jauría, Broncos Salamanca, Teniente García, Alfa Alfonso Aguirre y Renato Tavares.

La especialidad de Alan “El Pichungas” Ruiz es el Jiu Jitsu, un arte marcial que a su parecer es parte fundamental de la MMA.

Como peleador, el atleta salmantino de 20 años de edad se caracteriza por intercambiar goles, derribar y si se da el Jiu Jiut Su, hacer llaves en el piso.

Así también comentó, “estén preparados, voy a dar una buena pelea, es algo que me caracteriza siempre donde quiera que me paro a pelear, esta vez no será la excepción”.

La última pelea que tuvo el atleta salmantino antes de ser decretada la pandemia por el Covid-19 se registró en Puerto Vallarta, en diciembre del 2019, “gracias a Dios ganamos por nocaut”.