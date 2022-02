[Video-Fotos] Cierra Guanajuato segundo clasificatorio estatal de atletismo

León, Guanajuato.-- Rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022, la ciudad de León recibió el segundo clasificatorio estatal de atletismo, certamen que entregó las últimas plazas para la fase Macroregional.

Tras el primer clasificatorio estatal celebrado en el mes de enero, el Macrocentro León 1 repitió como sede para el segundo evento de preparación al cual se dieron cita alrededor de 500 atletas de todos los rincones de la entidad.

Entre los municipios que contaron con un mayor número de representantes fueron León, Guanajuato, Irapuato, Victoria, Cortázar y Celaya. Las categorías participantes fueron sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y libre.

Fotos: Francisco Carmona | El Sol de León

Juan Felipe Martínez, dirigente de la Asociación de Atletismo Guanajuatense resaltó “La participación es libre, pueden venir todos los participantes, la intención es primero que se fogueen y dos que puedan tener la mayor oportunidad para poder clasificar al siguiente evento que es el Macroregional”.

Justamente el Macroregional será el último filtro para los Juegos Nacionales CONADE 2022, en esta instancia Guanajuato competirá ante representantes de la Región 5 junto a Querétaro, Estado de México, Hidalgo e IMSS, también está incluida la Región 6 con Ciudad de México Tlaxcala, Morelos, Guerrero y UNAM.

Entre las cartas fuertes que encabezan la delegación ‘guanajua’ están Mario Uriel López, Arian Chía, Paola Cordero quienes acudieron a los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021, también destaca Sabrina Salcedo quien el año pasado asistió al Mundial de Atletismo sub 20 en Kenia.

Las pruebas celebradas en la pista fueron 100m, 200m, 400m y 600m para la velocidad, también se desarrollaron los 80m, 100m, 110m, 300m y 400 metros con vallas. El medio fondo y fondo desarrolló los 800m, 1,500m, 2,000m, 3,000m y 5,000m. Al igual que los 2,000m y 3,000 metros con obstáculos.

En campo hubo finales de lanzamiento de disco, bala, martillo y jabalina. También salto de longitud, altura, garrocha y triple. En pruebas combinadas hubo heptatlón y decatlón.