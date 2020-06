Vianney Gutiérrez, Talento Salmantino en Levantamiento de Pesas

En medio de la emergencia sanitaria provocada por el Covid – 19, que ha traído consigo meses de confinamiento y suspensión de actividad deportiva en espacios públicos, espacios públicos cerrados y espacios deportivos particulares, la atleta salmantina Vianney Gutiérrez Puente no ha dejado de prepararse y desde casa mantiene su entrenamiento en Levantamiento de Pesas con el objetivo de colgarse su primera medalla de oro en Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE.





Al respecto comenta, “seguimos en preparación para los Juegos CONADE que debido a la Pandemia se pospuso, pero seguimos trabajando para obtener los mejores resultados, el objetivo sigue siendo la medalla de oro”.

Vianney Gutiérrez desde los diez años de edad práctica el Levantamiento de Pesas y ha representado a Guanajuato a nivel nacional desde el año 2015, “lo que motivo a practicar este deporte fue ver desde pequeña como los atletas son reconocidos por su esfuerzo y dedicación”.

En este sentido recuerda, “en 2015 fui campeona en mi primer nacional infantil, en el año 2016 no me tocó competir por cambios que hicieron, en el año 2017 no fue un año tan bueno, sin embargo, logre colocarme entre las seis mejores a nivel nacional, sin embargo, en el 2018 fue un buen año donde obtuve tres medallas de bronce, mientras que en el año 2019 no se obtuvo el resultado planeado, pero gano dos platas y un bronce”.

A ello agregó, “ganar cada una de esas medallas ha sido muy importante, detrás de todo ello hay mucho sacrificio, cansancio, dolores, cambios personales, entre otras muchas cosas, pero con dedicación y trabajo he podido obtener esos buenos lugares”.

Además comentó, “el Levantamiento de Pesas significa mucho para mí, dentro de este deporte he aprendido a perder y ganar, además de ser reconocida por el estado”.

Así también subrayó, “el sueño es seguir compitiendo y mejorar los resultados para poder llegar a los internacionales”.

La medallista en Olimpiada Infantil y Juvenil, tiene 16 años de edad y actualmente cursa el 5to cuatrimestre de preparatoria, se caracteriza como atleta por su actitud, habilidades desarrolladas y cualidades que tiene al servicio de poder lograr cualquier objetivo.