Valtierrilla tierra de campeones en Juegos CONADE de Levantamiento de Pesas

La comunidad de Valtierrilla a través de sus deportistas de la diciplina de Levantamiento de Pesas refrenda ser tierra de campeones representando a Guanajuato dentro de los Juegos CONADE, esta vez igualó su mejor cosecha de medallas de oro alcanzada en 2008 y colaboró para que el estado obtuviera el tercer lugar como delegación.

Al respecto, Juan Manuel Zavala, desarrollador de talento en la comunidad de Valtierrilla comentó, “ha sido un buen año a nivel de resultados, se cosecharon 16 medallas este año, diez de oro, cinco platas y un bronce, con ello duplicamos las cinco preseas de oro ganadas la edición anterior y subimos una en relación a las nueve de oro alcanzadas en el 2022 donde nos quedamos a una presea aurea de igualar nuestro mejor registro de metales dorados dentro de una misma edición”.

Los halteristas salmantinos con sus medallas colaboraron para que Guanajuato alcanzara el tercer lugar como delegación dentro de Juegos CONADE 2024. / Gráfica/Cortesía/Halteristas Salmantinos.

En ese sentido destacó, “nuestra mejor cosecha de medallas de oro registrada dentro de una misma edición se remonta al 2008 dentro de la olimpiada nacional, ahora conocida como Juegos CONADE, en aquella ocasión se ganaron diez medallas de oro como en esta ocasión”.

En relación a la participación registrada por los halteristas salmantinos dentro de la máxima justa deportiva nacional comentó, “todos los medallistas de la edición anterior clasificados a Juegos CONADE 2024 repitieron podio, sacaron los resultados que se esperaban de ellos, mientras que la otra mitad de los atletas fueron a su primer nacional y creemos que ellos podrán estar peleando podio para el siguiente año”.

Por su parte Fernando Sánchez, responsable de la delegación guanajuatense de halterofilia comentó que en esta ocasión Guanajuato obtiene el tercer lugar del medallero de Levantamiento de Pesas con un total de 74 medallas (28 de oro, 25 de plata y 21 de bronce).

Para terminar comentó que los constantes resultados favorables para Guanajuato dentro de la disciplina de Levantamiento de Pesas se debe al trabajo coordinado y de equipo de los entrenadores, la asociación y el estado.

Por el municipio de Salamanca los atletas de la comunidad de Valtierrilla que han hecho posible igualar mejor marca de medallas de oro ganadas dentro de la máxima justa deportiva nacional ha sido Pablo Medina Contreras (tetracampeón) con triplete de oro en la división 102 kilogramos categoría Sub 20, Saúl Hernández Mendoza con doblete de oro en la división 102 kg Sub 17, Tania Dalila Hernández Delgado (campeona) con triplete de oro en la división 87 kg Sub 17 y Romina Nava Castillo con doblete de oro en la división 40 kg Sub 15.