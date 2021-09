Valtierrilla, epicentro de orgullo salmantino en Levantamiento de Pesas

A lo largo de dos décadas, Jesús Sánchez Saldaña “Don Chucho”, ha forjado múltiples campeones nacionales, medallistas panamericanos y atletas de talla internacional en la disciplina de Halterofilia (Levantamiento de Pesas), generando un impacto social favorable en la comunidad más grande y con mayor número de habitantes de Salamanca.

Valtierrilla cuenta con multicampeones nacionales, campeones panamericanos y mundialistas en Halterofilia.

Al respecto Jesús Sánchez Saldaña “Don Chuho” iniciador del proyecto de Levantamiento de Pesas en Valtierrilla comenta, “son 20 años como entrenador de halterofilia, afortunadamente muy productivos, cuando comenzamos era un deporte muy poco conocido en la comunidad, no esperábamos tanta respuesta y logros, a través de los años se han cosechado grandes triunfos”.

Deportes Salmantino representará a México en Mundial Sub 17 de Halterofilia

La comunidad de Valtierilla se encuentra ubicada a ocho kilómetros del centro de la Ciudad de Salamanca, considerada en el estado la capital mundial del nopal al contar con tierras muy productivas para el cultivo de esta cactácea nativa de América.

Dos generaciones de halteristas salmantinos han sido impulsadas por Don Chucho.

En medio de esta comunidad de vocación agroindustrial, comenzó a practicarse la halterofilia hace veinte años gracias al programa de levantamiento de pesas de la Comisión Estatal del Deporte (CODE), oportunidad que no deja escapar “Don Chucho” para aprender e impulsar esta disciplina en la capital mundial del nopal.

Impacto social favorable tiene la disciplina de Levantamiento de Pesas en Valtierilla.

“Al principio, la gente no quería practicar este deporte, había muchos tabú - se van a quedar chaparritos, no podrán tener hijos, etc...-; anduvimos navegando y pasando por experiencias amargas, sin embargo, hoy en día la percepción ha cambiado, el impacto social ha sido favorable, son ya dos generaciones de atletas, muchos medallistas a nivel nacional, otros medallistas en panamericanos e incluso con representación nacional a nivel mundial”, señala “Don Chucho”.

Además del Levantamiento de Pesas se busca impulsar la práctica de diversas disciplinas deportivas.

Jesús Sánchez Saldaña, es originario de la comunidad de Valtierrilla, a través de los años se especializó en el deporte de la halterofilia y como fisioterapeuta, “tenemos la manera de apoyar a los muchachos deportistas en ese sentido”.

En el año 2002 la comunidad de Valtierrilla representando a Salamanca y al estado de Guanajuato comenzó a participar en campeonatos nacionales con Fernando Sánchez Robles, “iniciamos aquí con él, fue nuestro primer atleta clasificado a Olimpiada Nacional, representó a Guanajuato, estuvo cerca del podio, se trajo cuarto y quintos lugares”.

A lo largo de dos décadas, entre los atletas más destacados de la comunidad de Valtierrilla en halterofilia se enlista a Edhit Moserrat Silva Vázquez, con grandes logros a nivel nacional y seleccionada nacional; tres medallas de oro en panamericano infantil de Querétaro 2004, tres medallas de plata en panamericano Sub - 17 de Ecuador 2007 y una medalla de oro con doblete plata en panamericanos Sub - 20 de Venezuela 2008.

Así también, se encuentra Javier Sánchez Robles, con dos mundiales en Levantamiento de Pesas, además multimedallista en Olimpiada Nacional y Universiada Nacional. En campeonatos mundiales juveniles como Lima Perú 2011 (sexto lugar) y en Tashkent Uzbekistan 2013 (noveno lugar).

Misael Antonio León Puente, multimedallista en Olimpiada Nacional y cinco campeonatos nacionales; Juan Manuel Zavala Cornejo, campeón nacional en dos ocasiones y medallista de plata en juegos escolares de Holguin Cuba 2010. Jorge Conejo Godoy, campeón nacional en tres ocasiones; y ahora Pablo Medina Contreras, campeón nacional en tres ocasiones, con tres medallas de oro en Copa Panamericana Sub – 17 del Abierto Colombiano 2021, realizado en modalidad On – Line; medalla de bronce y doblete de bronce en Campeonato Panamericano Sub – 17 con sede Monterrey, Nuevo León 2020.

A inicios del mes de Octubre, Pablo Medina, representará a México dentro del IWF Campeonato Mundial Sub – 17 con sede Jeddah, Arabia Saudita.

A nivel nacional también ha destacado con medallas Miguel Gutiérrez Puente, Vianney Gutiérrez Puente, Stefany León Puente y Tania Hernández Delgado.

Al respecto Don Chucho señala, “al ver todo esto creo ha valido la pena el sacrificio realizado, ahora a seguir trabando fuerte, experiencia y resultados obtenidos permite que la gente nos conozca, hoy en día los papás con mayor confianza dejan que entrenemos con sus niños, sin ellos nosotros no somos nada”.

A ello agrega, “Después de 20 años puedo decir que siento mucha satisfacción, ya que después de sortear muchas dificultades, seguimos luchando sin tantas situaciones como al principio (zic)”.

Las prácticas y entrenamientos son realizados en el gimnasio Bienestar ubicado a unas cuadras del jardín principal de la comunidad de Valtierrilla, “el gimnasio está abierto a todo el púbico e incluso estamos trabajando a la par con academia de basquetbol y box, en un futuro no muy lejano con atletismo, estamos abordando todos los deportes que se puedan, queremos mejores niños y jóvenes en nuestra comunidad”.

Para terminar señaló, “aquí nos llegan niños con cualidades para otros deportes, estábamos desperdiciando ese talento, de ahí la inquietud de trabajar con otros deportes, aunque nos hace falta más gente preparada y con iniciativa, que quiera trabajar en conjunto, queremos seguir poniendo nuestro granito de arena”.