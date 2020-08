Un orgullo ser considerado “Hombre de Hierro” en la Liga TDP

Ha sido un orgullo ser considerado “Hombre de Hierro” en la Liga Tercera División Profesional (TDP) 2019 – 2020, externó el espigado defensa central Roberto Carlos Roberto Terán Hernández, que a lo largo de dos temporadas defendió los colores de la playera “guinda” y en la temporada reciente acumuló 1 mil 800 minutos de juego.

Al respecto comenta, “primero que nada ha sido gracias a la confianza que me dio el Profesor Teodoro Orozco y el buen trabajo que se llevó a cabo durante cada entrenamiento (zic)”.

A los hombre de hierro en el futbol se les conoce por haber contabilizado todos y cada uno de los minutos que su club disputó en toda una temporada. Es una cualidad que muy pocos pueden lograr.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Capturan a presunto feminicida de Dulce

Policiaca Detienen en Irapuato a dos presuntos integrantes de una célula delictiva

A ello agregó, “para mí eso representó mucha alegría y orgullo ser nombrado como Jugador de Hierro junto con mi compañero y amigo Carlos Caudillo, poder haber disputado todos los minutos del torneo, lamentablemente no se pudo culminar como a todo el equipo le hubiera gustado ya que habíamos entrado a liguilla y teníamos la sensación de que se pudieron haber hecho cosas muy buenas en la liguilla. Se tenía el plantel para competir el título y conseguir el ascenso, lamentablemente sucedió lo del Covid – 19”.

En cuanto al cambio de administración del equipo Salamanca FC dado a conocer durante este tiempo de pausa obligada por el tema de la Pandemia señala, “a todos nos cayó de sorpresa el cambio de administración y la mayoría salieron a buscar nuevos horizontes para no estar inactivos y evitar perderse la temporada, la nueva administración aún no nos ha informado si el equipo sigue o se queda, por mi parte espero la oportunidad para no parar de jugar”.

Con respecto a las enseñanzas que le han dejado estas dos temporadas con el equipo Salamanca FC externó, “muchos aprendizajes, gran madurez y sobre todo muy buenos amigos”.

Para terminar, como ex capitán del equipo Salamanca FC comentó, “todos tienen un gran potencial, solo está en que se la crean y la van a romper a donde quiera que lleguen. Les deseo todo el éxito del mundo y me llenaría mucho de orgullo el saber que uno de ellos llegue a debutar en Primera División”.

El oriundo de la ciudad de León, marco un total de cuatro anotaciones con el equipo Salamanca FC, uno en la temporada 2018 – 2019 y tres en la temporada 2019 – 2020.