Tridente salmantino en la mira del Club Pachuca

Salamanca; Gto.- Tres niños salmantinos se han convertido en nuevos candidatos a formar parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca luego de acudir a visorias realizadas por Arturo Carranco.

Las visorias realizadas por el detector de talento en la región tuvieron como sede municipios como Celaya, Abasolo y Guanajuato capital.

EL DATO

Actualmente varios niños salmantinos son parte del Club Pachuca.

En las tres sedes estuvo presente el tridente salmantino que al término de las mismas recibió el visto bueno para ir a prueba a fuerzas básicas del Club Pachuca.

Entre los niños salmantinos elegidos para ir a prueba se encuentran los delanteros categoría 2012 Fabio “Potrito” Santos y Karol “Piña” Nuñez, así como el portero Gael “Galleta” Frausto, todos ellos integrantes del equipo Centro de Formación Paul Ortega de Irapuato donde tienen más de tres años jugando, así como del equipo Alto Rendimiento Salamanca (ARSA) de reciente creación.

Las fechas tentativas a las cuales el tridente salmantino acudirá a visoria a Fuerzas Básicas del Club Pachuca es Noviembre del presente año o Marzo del próximo año, todo depende del color del semáforo de riesgo por la pandemia del Covid – 19.

El visor proveniente del Club Pachuca, Arturo Carranco, ha sido quien en los últimos años ha detectado talento en la región que actualmente forma parte de las Fuerzas Básicas.

Entre los niños de la región que actualmente forman parte de las Fuerzas Básicas del Club Pachuca detectados por él se encuentra Alice Soto jugadora de Primera División en Liga MX Femenil y Seleccionada Nacional en categorías inferiores como Sub 15 y Sub 17, Johan “bola” Santos Sub 11 y Alberto “beto” Zuriel Sub 11. Así como Cristóbal Alfaro Sub 13, Angel Cruz Sub 13 y Herbey Miranda Sub 13.