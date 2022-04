Triatleta leonesa Sara Roel denuncia maltrato psicológico y violación

León, Gto.- Maltrato físico, violencia psicológica y hasta violación, es lo que padeció la triatleta leonesa Sara Roel por parte de su ex pareja y lo que le ha llevado a levantar la voz a través de las redes sociales.

Roel, actual seleccionada mexicana en su disciplina y quien llegó a hacer una trayectoria importante hace algunos años en España, abordó su situación mediante varias historias de Instagram, al tiempo de compartir que ya ha iniciado un proceso legal y por lo cual no podrá hablar más públicamente del tema.

“Yo fui víctima de mi agresor desde hace aproximadamente un año. Viví violencia y permití que se repitiera varias veces. Desde encierros, violencia psicológica, maltratos, hasta que un día ese maltrato llegó a ser una violación, donde me privaron de mi libertad. Por manipulación y juegos psicológicos “perdoné a esta persona” y decidimos ir a terapia, el prometió que cambiaría. Nunca sucedió. Se robó un arma de la casa de campo de mi familia, la tuvo en su posesión durante más de una semana. Para terminar, el día de mi cumpleaños me estranguló mientras yo iba manejando. Gracias a Dios, hubo gente que vio se paró a auxiliar. Se lo llevó la policía pero claro, salió a las pocas horas”, publicó Sara.

Luego de casi un mes sin tener contacto con su presunto agresor, la deportista relató que este volvió a presentarse ante ella, ahora en uno de sus lugares de entrenamiento.

“Decido contar esto porque antier se apareció en una de las albercas donde entreno. Intente no voltear a verlo, pero en cuanto lo vi, comencé a temblar. Después de nadar, me siguió hasta mi coche e intenté evitarlo. Esto lo cuento ahora porque él quiere privarme de mi libertad, de entrenar tranquila en los lugares que me gusta. En su momento decidí no hacer una denuncia por llegar a un acuerdo común, mismo que no ha cumplido porque siguió contactándome, queriendo manipularme, diciéndome que me amaba. Les pido su ayuda porque ahora sí, es hora de hacer justicia, por la paz no entendió, es hora de que pueda volver a sentirme segur y sin miedo”, detalló.

Familiares, amigos y compañeros atletas, han mostrado su respaldo y entero apoyo a la fondista, que sigue en carrera por clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Apenas el fin de semana pasado, Roel concluyó en el séptimo lugar del Triatlón de la Isla de Tris, evento avalado por la FEMETRI y que se realizó en Ciudad del Carmen, Campeche.