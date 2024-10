Total apoyo en tierras mundialistas para Natalia “Yaya” Muñoz

Total apoyo en tierras mundialistas para la seleccionada nacional juvenil salmantina, Natalia Muñoz González “Yaya”, que se encuentra disputando su primera copa del Mundo con la Selección Mexicana en República Dominicana. Este domingo podría debutar en partido de la jornada dos ante el representativo de Inglaterra.

Luego de la derrota sufrida en la jornada uno del grupo C del mundial Sub 17 Femenil, las integrantes de la Selección Nacional Mexicana, dirigida por Jimena Rojas, recibieron la visita de sus familiares que realizaron el viaje a tierras mundialistas, entre los cuales se encontraron seres queridos de la jugadora salmantina.

Sin duda, un gran aliciente para las seleccionadas nacionales Sub 17, quienes tuvieron este valioso e importante encuentro con sus familiares, recargando energía tras el tropiezo sufrido en la jornada uno ante Corea.

En su primer partido mundialista, el combinado mexicano cayó cuatro goles a uno ante Corea, con anotaciones de Rim-Jong Choe al 15´, 34´ y 84´, y un gol más de Il-Son Choe; por el conjunto mexicano anotó Citlali Reyes al 45.

Integrantes de la Selección Nacional Mexicana Sub 17 femenil reciben la visita de sus familiares en tierras mundialistas entre ellos los seres queridos de Natalia “Yaya” Muñoz. / Gráfica: Cortesía/Fernando Muñoz.

Un enfrentamiento donde la jugadora amazona del Club Tigres no tuvo actividad, sin embargo, para el partido contra Inglaterra se encuentra al 100% para ser tomada en cuenta.

La amazona defensora obtuvo el boleto al mundial Sub 17 dentro del campeonato de la CONCACAF o premundial Sub 17 Femenil. A nivel de Selección, Natalia “Yaya” Muñoz ha sido parte del representativo mexicano Sub 15 Femenil y ahora en Sub 17 Femenil.

Para este domingo 20 de Octubre, la Selección Nacional Mexicana Sub 17 Femenil, a partir de las 17 horas, enfrentará a Inglaterra en el segundo partido de la fase de grupos, mientras que el tercer encuentro se jugará el 23 de Octubre a las 17 horas.

El talento amazónico salmantino forma parte de este proceso mundialista desde sus inicios, ha estado presente en las diferentes convocatorias y giras de preparación de la selección nacional mexicana Sub 17, así como en el premundial de la especialidad donde jugó de titular.