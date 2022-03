Confía Tomás Banda en la remontada de Deportivo Arredondo

Comonfort, Guanajuato.-- Tomás Banda, capitán del Deportivo Arredondo, pidió cabeza en alto luego del tropezón sufrido en la final de ida del Torneo de los Soles en casa del Irapuato San Martín Acondaire.

“Hay que pensar que a esto todavía le faltan 90 minutos y cualquier cosa puede pasar, llevo mucho tiempo jugando los Soles, estas finales y eso mismo es lo que le voy a transmitir al resto del equipo, para la vuelta debemos ser muy inteligentes, ser intensos y no hay que bajar los brazos, ojalá el partido lo podamos manejar que es lo que nos faltó al inicio de este donde nos hicieron goles muy tempraneros” manifestó Banda Vázquez.

1er tiempo

El ex jugador de Rayados de Monterrey y el Club León, salió molesto por la labor de los colegiados, sin embargo, precisó que “no nos podemos quedar con esa sensación, si me parece mal que manden a un árbitro que yo no lo vi pitar, pero bueno, mejor le damos vuelta a lo situación y hay que meternos de lleno en lo que será el próximo lunes”.

Por otra parte, Banda comentó que la clave para el capitulo final será “meterlos a nuestro ritmo de juego, somos un equipo que le gusta tocar bien la pelota, han visto que somos dinámicos, solemos aprovechar las que tenemos y por el sistema de competencia solo es ir por el triunfo, entonces es marcar primero y no tener que vernos obligados a remar contracorriente si nos anotan”.

2do tiempo

Finalmente, Tomás se dijo agradecido por la oportunidad de afrontar una final más de esta competición, en la cual ya tiene laureles colectivos y hasta individuales, saliendo ya en alguna ocasión como máximo artillero”.

“Feliz de estar otra vez acá, peleando cosas importantes, todo es por el gusto que le tenemos al futbol y comprometido al máximo con el equipo, se ha hecho un esfuerzo increíble y por eso es que queremos ganarlo”, concluyó.