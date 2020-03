Toralsa Instrumentos busca boleto a playoffs

En la recta final del torneo de béisbol de la Liga Petrolera, el equipo Toralsa Instrumentos con pizarra de 17 carreras a 15 doblegó a Soldadura, reavivando así la esperanza de clasificar a los playoffs de la categoría segunda fuerza.

El cotejo se disputó previo a ser decretada contingencia sanitaria por el Coronavirus (COVID – 19) que tiene en alerta a varios países, entre ellos a México.

Deportes Toralsa derrota a Laboratorio

Un enfrentamiento donde Toralsa Intrumentos con se sublimó en cierre de la séptima entrada con rally de siete carreras, mientras que Soldadura tuvo como mejor episodio apertura del primer rollo con rally de cinco carreras. Pitcher ganador Héctor Sánchez y perdedor Rafael Mozqueda.

La novena Instrumentos en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Héctor Sánchez 3 VB 3 C 2 H, Luis Martínez 3 VB 1 C 2 H 1 H2, Felix Callejas 3 VB 2 H, Samuel Callejas 3 VB 2 C 3 H. Mientras tanto Soldadura tuvo como mejores al bat a Rodrigo Camacho 3 VB 4 C 2 H, Angel Solís 5 VB 2 C 2 H, Cuitlahuac Ceballos 3 VB 1 C 1 H y Salvador Camacho 3 VB 1 C 2 H.