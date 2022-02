Termina ciclo de los hockistas García López como jugadores de Selección Nacional

Con los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019, los hermanos Roberto y Edgar García López, cerraron un ciclo de estar representando a México a lo largo de dos décadas con Selección Nacional de Hockey Sobre Pasto, ahora se encuentran enfocados a la formación de jugadores con la expectativa de llevar esta disciplina deportiva en México a instancias superiores.

Al respecto Roberto García comenta, “habíamos planteado desde el ciclo anterior que ese fuera nuestra último ciclo que terminó en Lima Perú, después evidentemente siempre hay ganas de jugar en el alto rendimiento, me parece esta vez si no hay forma del regreso, creo el entrenador ya decidió también ajustar el equipo con gente más joven, nuestra generación se hizo grande y junto con Roberto mi hermano y otro compañero de nombre Rubén, ya éramos la última parte de esa generación que perduró algún tiempo, hoy prácticamente si estamos retirados a nivel de Selección Nacional .

Actualmente ambos se encuentran enfocados a la formación de jugadores a través del Club Bienen.





Como seleccionados nacionales, fueron parte de la única generación que obtuvo medalla de bronce Panamericana Juvenil en Cuba 2004 que les catapultó al mundial Sub 21 de Rotterdam 2005, además medallistas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010, logros que no se han vuelto a repetir a nivel de Selección.

A lo largo de 18 años, Roberto García, formó parte del tricolor, se dedicó en cuerpo y alma a ella, complementó esta representación con la escuela, estudió economía y hoy en día cursa una segunda carrera.

Por lo anterior subraya, “el Hockey ha sido mi vida, ahora me encuentro enfocado a la formación de jugadores, este año nos encontramos con la sorpresa de que el Club Bienen tiene 150 niños, hace seis años iniciamos este proyecto de la mano de mi hermano Roberto y las hermanas Correa”.





Mantienen firme el objetivo de llevar a instancias superiores el hockey de México.

Al igual que el Club Bienen, los torneos organizados, son motivo de orgullo, “empezamos en 2016 con la primera edición con solo equipos locales, ni siquiera era un nacional, hubo gente del Estado de México, sin embargo, todos los equipos eran de Salamanca; la edición anterior comenzamos con la Copa Challenge la cual a partir de este año ya se internacionalizó con la participación de equipo provenientes de Perú y Costa Rica; mientras que la Copa que ahora lleva por nombre Guanajuato se internacionalizó a partir del 2017 que vino a jugar Brasil, así como algunos clubes de Estados Unidos, este año contaremos con la participación de equipos de Uruguay, Argentina y por primera vez participará un Club proveniente de Europa, será un equipo de Francia”.

Por su parte, Edgar García señala, “fueron muchos años de estar en el alto rendimiento y de estar combinando el deporte con el estudio, después con el trabajo y con la familia; en 1999 tuve mi primera convocatoria y en el 2000 mi primer torneo con Selección Nacional, tengo cinco juegos centroamericanos, ganamos oro, plata y bronce; así como aquel bronce en juegos panamericanos juveniles que nos catapultó al mundial Sub 21, tuve la oportunidad de estar jugando en Europa (Alemania), además de jugar ligas mundiales y muchos otros torneos”.

Experiencia acumulada a nivel de Selección Nacional es riqueza invaluable para la formación de nuevas generaciones.

Así también recuerda, “cuando comencé no estaba a la mano la información, los entrenamientos, el material, los espacios para la práctica del deporte, sin embargo, la pasión por esto hacía y motivaba a seguir adelante”.

Por lo anterior señaló, “ahora mi expectativa es poner al acceso todo eso que comento no había antes; en el caso del club Bienen, es el primer club que se forma en el país, antes todo eran Asociaciones deportivas y en el caso de la Copa, no es la primera en el país, pero si la primera en dar prioridad y participación a los niños, antes no existía una Copa donde estuvieran incluidos los niños, esto ha sido lo más importante del proyecto; este año la actividad de los niños se tenía programado a la par que el Challenge, sin embargo, por el tema del Covid se pospuso para Abril”.

Aseguró, “los niños de esta manera tienen un foro como la Copa Guanajuato, donde pueden jugar y además ver equipos internacionales, además que los equipos mexicanos tienen oportunidad de jugar contra Selecciones Nacionales, como ya ha sucedido”.

Recordó que el HC Bienen ha sido el primero en traer clínicas una vez al año, “en esta ocasión esperamos se pueda llevar acabo en Abril con Sergio –Cachito- Vigil que acaba de clasificar al mundial con Chile”.

Para terminar comentó, “después de haber jugado por mucho tiempo a nivel de selección, ahora estamos en la formación y el desarrollo de atletas, en el camino de crear e imaginar cosas en pro del hockey de México, ser una opción más para el crecimiento de las nuevas generaciones de deportistas”.

Edgar y Roberto García López, desde hace varios años forman parte de la Asociación Guanajuatense de Hockey, instancia que les dio el aval para iniciar en esta localidad el HC Bienen.

El proyecto tiene como finalidad socializar este deporte entre las nuevas generaciones y despertar el interés por el mismo, además que para ellos representa la oportunidad de devolver un poco de lo que les ha dado el Hockey Sobre Pasto.