Teodoro Orozco con chances de dirigir otro equipo profesional

A poco más de una semana de ser dado a conocer el cambio de administración en el equipo Salamanca FC, Teodoro Orozco, último entrenador del equipo, no ha recibo información sobre su continuidad o no al frente de la escuadra.

Al respecto, el jugador ex profesional y experimentado entrenador Teodoro Orozco comenta, “desconozco que movimientos son los registrados en la administración del equipo, no se han comunicado conmigo desde que se dio por terminada la temporada 2019 – 2020, sé que en días pasados hubo cambio de administración, mas no podría decir”.

A ello agregó, “al inicio que se suspendió la actividad deportiva a consecuencia de la Pandemia, trasladamos los entrenamientos a casa realizados vía redes sociales, posteriormente se dio por terminada la fase regular y con ello quedamos entre los mejores equipos de la zona, así como calificados a la liguilla, estuvimos realizando trabajo específico de cara a la misma hasta que se dio por terminada la temporada por el Covid – 19”.

Enfatizó, “a partir de ese momento quedamos pendientes, sin embargo, ahora con el cambio de administración desconozco si pueda continuar o no con el equipo, así como el futuro inmediato que pueda tener el equipo”.

Así también comentó, “he recibido varias invitaciones para dirigir en otros equipos, por ahí uno que otro equipo de tercera y segunda me han solicitado currículo, tengo chance y opciones para dirigir en otro equipo, es un tema que se está analizando (zic)”.

Teodoro Orozco, llegó al equipo Salamanca FC como entrenador en Jefe a mitad de la temporada 2018 – 2019, sin embargo, semanas después terminó por asumir la Dirección Técnica.

Al frente del equipo, Teo Orozco reavivó esperanza de liguilla para el equipo, lo cual finalmente no se dio por primera vez en la historia de este club, sin embargo, dejó grato sabor de boca.

Para la temporada 2019 – 2020 y séptima del equipo Salamanca FC en Tercera División fue ratificado como entrenador de los “guindas”.

Una temporada donde el equipo Salamanca FC por varias jornadas ocupó el liderato y se mantuvo en la pelea por los primeros lugares, sin embargo, a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el Covid – 19 no se pudo concluir la fase de grupos.

Ante este panorama, se dio por terminada la fase regular y se anunció la liguilla para una vez que las condiciones sanitarias se dieran, quedando así clasificado a la liguilla Salamanca FC como tercer lugar de la zona VIII.

Sin embargo, ante la prevalencia de la emergencia sanitaria, la rama de Tercera División tomó la decisión de dar por finalizada la temporada y con ello se esfumó el regreso del Salamanca FC a una liguilla.

De esta manera, el equipo Salamanca FC con Teodoro Orozco como entrenador se despidió de la temporada 2019 – 2020 como uno de los equipos más competitivos de la zona VIII.

Ahora con el cambio de Administración se encuentra en duda la continuidad y permanencia de la franquicia en Salamanca.