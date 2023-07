Tenemos la mente y el corazón para seguir luchando: Alejandra Ortega tras medalla de Oro

No hay nada que detenga a la marchista Alejandra Ortega. La mexicana ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023, un resultado que de alguna manera le permite ver recompensado el esfuerzo que ha hecho a lo largo de dos décadas.

“Hay mucho trabajo. Es un trabajo de casi más de 20 años, de trayectoria, un trabajo que me ha costado mucho, porque la marcha no es fácil, hay veces que son días demasiado duros, de mucho kilometraje, de mucho calor, de mucho frío. No es fácil poder estar aquí, representando a México. Hay tropiezos durante la preparación. Hay carencias, pero siempre tenemos la mente y el corazón para seguir luchando”, dijo.

La andarina forma parte del equipo del profesor Raúl González, parte fundamental de su éxito. “Estoy muy contenta. Es un trabajo que hemos venido haciendo con el profesor Raúl González, también con el apoyo del Comité Olímpico Mexicano y de la Secretaría de la Marina. Todo esto tiene un esfuerzo detrás. Solamente yo sé todo lo que he batallado, todo lo que he sufrido para poder estar aquí, peleando la medalla para México”, comentó Ortega.

“Es un logro muy importante. Me da mucha satisfacción, mucho orgullo poder representar a mi país, llevar a lo más alto mi bandera, la verdad estoy muy contenta”, agregó.

Alejandra Ortega aseguró que fue una competencia muy dura

La carrera no fue sencilla, Ortega batalló en todo momento con las competidoras de Centro Caribe Sports. “Las guatemaltecas venían dándome duro, por un momento sentí que venían haciendo equipo y que me acorralaban, me pisaban, me codeaban, llegó un momento que solamente traté de mantener la calma para que al final pudiera cerrar y el trabajo que ya había hecho durante la competencia sirvieran para el final”.

Tras la eliminación de la prueba de los 35 km, Ortega está plenamente enfocada en los 20, distancia en la que buscará dar la marcha para París 2024. “Esta prueba fue la primera de la preparación.

El objetivo era ganar la medalla, el profe Raul fue lo que me pidió y estoy de verdad muy agradecida con la gente que me apoya, con mi familia, con mi pareja que vino aquí a apoyarme, a mis sobrinos y a todo México, les dedico esta medalla. Créanme que sigo luchando por mantener el nombre de México muy en alto”.

