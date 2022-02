“Tanke Gol” agradecido por el apoyo de la afición salmantina

Agradecido por las manifestaciones de apoyo hacia su persona que se hicieron sentir en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Los Soles se encuentra el ex canterano del Club Atlas, Gerardo Martínez Meza “Tanke”, jugador proveniente de la perla del occidente que se encuentra a 180 minutos de jugar su primera final dentro del Torneo de Los Soles, además de encontrarse metido en la pelea directa por el título de goleo.

“Tanke Gol” Martínez listo para el partido de ida de la semifinal del Torneo de Los Soles.

En el partido de vuelta de los cuartos de final, el templo del futbol en Salamanca, mítico estadio “Molinito”, en varias ocasiones vibró con la arenga “venga Tanke, venga tanke”, así como “Tanke, Tanke, Tanke”.

Deportes Avanza en Torneo de Copa Pinos FC Transportes y Mexicanos

El jugador ex profesional correspondió al apoyo de la gente con el segundo gol del partido y número 20 en su cuenta personal, manteniendo así ventaja de un gol más que su inmediato perseguidor en la tabla de goleo, ambos se encuentran instalados en semifinales con sus respectivos equipos.

Gerardo “Tanke” Martínez, ha marcado hasta el momento un total de 20 goles en su segundo torneo de Los Soles, 13 en fase de grupos y siete en liguilla, de ahí por lo cual en la edición 40 de Aniversario del Torneo de Los Soles busca festejar por doble partida.

Con respecto al apoyo de la afición salmantina para el equipo y en particular para él, donde incluso salieron a relucir cartulinas con su nombre comenta, “inmejorable el apoyo de la gente y de la radikal, están jugando un papel importante alentando y motivando al equipo, agradecido con las manifestaciones de apoyo”.

En cuanto a sus impresiones del partido de vuelta de los cuartos de final señala, “sabíamos que no iba estar fácil, pero a medida que fuimos manejando el partido cayeron los goles, estamos muy contentos por el gran esfuerzo que se viene realizando”.

A ello agregó, “vamos paso a paso, cada fase es un partido más fácil, pero el equipo se encuentra bien, me parece que la mayoría, sino es que todos saben jugar este tipo de partidos, tenemos confianza para llegar al objetivo principal que es ganar el Sol de Oro”.

Así también, el jugador ex profesional de equipos como Irapuato y Celaya en Liga Premier destacó como virtudes del equipo Constructora MLC, “el buen grupo que se ha formado, todo el que entra da el 100 por ciento, siempre nos apoyamos dentro y fuera el campo, el equipo cuenta con mucha calidad en cada una de sus líneas, ya sea los que entran y los que están en la banca”.

De cara a la semifinal donde el equipo Constructora MLC tiene como rival al conjunto San Martín Irapuato Acondaire Materiales Domínguez señala, “aun no los he visto jugar, pero para estar en estas instancias me imagino que son un buen equipo y que no será fácil conseguir el boleto a la final”.