Talentos Salamanca busca llegar al nacional Scotiabank 2022

Con dos equipos femeniles se encuentran participando el equipo Talentos Salamanca femenil en el torneo Centro Bajío Scotiabank 2022, hace dos años se quedaron muy cerca de conseguir el objetivo en la categoría 2002 – 2003, ahora van tras el boleto en aras de clasificarse a su primer nacional dentro de este certamen.

El torneo Centro Bajío se desarrolla en diversas categorías participando el equipo Talentos Salamanca en la categoría Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13, en cada una de ellas con 18 jugadoras salmantinas, los ganadores pasan aún regional – nacional para definir a las escuadras clasificadas al nacional.

Las canchas unidas de Celaya (LUC) albergaron los encuentros de las diversas categorías del Torneo Centro Bajío, participando en la categoría Sub 20 dos equipos, Talentos Salamanca y MICPSA San Luis Potosí. Mientras que en la categoría Sub 13 Talentos Salamanca, Talentos Querétaro y Promesas Juventinas.

Dentro de la categoría Sub 20 se determinó jugar dos juegos a puntos, en caso de empate se disputa desde los once pasos un punto extra por partido.

En su primer enfrentamiento, Talentos Salamanca y MICPSA San Luis Potosí, empatan a dos anotaciones, quedándose con el punto extra la escuadra salmantina gracias al par de atajadas realizadas por la portera Yadira Guzmán.

Un duelo donde el equipo potosino logra irse al descanso con dos goles de ventaja tras aprovechar igual número de errores cometidos por la portera del equipo salmantino.

Sin embargo, en la parte complementaria, el equipo salmantino con goles de Karla Arguello e Ivana Martínez empata el partido.

El equipo Talentos Salamanca acorta distancia tras descolgada de Karen Sauceda donde se acompaña con Quetazary Villafaña y concluye de la manera deseada Karla Arguello.

Minutos después una falta cometida dentro del área sobre la jugadora Jaqueline es aprovechado por Ivana Martínez para anotar desde los once pasos y con ello emparejar el marcador.

Con la repartición de unidades ambos equipos definieron al ganador del punto extra desde los once pasos quedándose con la unidad en disputa el equipo salmantino gracias a las anotaciones de Ivana Martínez, Alexa Montenegro, Karen Sauceda y Martha Chapa, además de las dos espectaculares atajadas realizadas por la portera Yadira Guzmán.

El equipo Sub 20 femenil salmantino conformado por jugadoras 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, la mayoría de la categoría 2003.

Ahora ambos equipos volverán a enfrentarse en lo que será el juego decisivo para definir al equipo que avanzará al regional - nacional. En juego se va a celebrar en San Luis Potosí.

Mientras tanto en la categoría 2008 – 2009, el equipo salmantino supera en el grupo B con marcador de tres goles a cero (default) al conjunto Talentos Querétaro y pierden tres goles a uno ante Promesas Juventinas Celaya. Por el equipo salmantino anota Sara Quintanilla.

La escuadra salmantina se encuentra a la espera de conocer el resultado entre Promesas Juventinas Celaya y Talentos Querétaro para definir al ganador de este sector para enfrentar al puntero del grupo A por el boleto al regional – nacional, que a su vez entrega los boletos para el nacional.