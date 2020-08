Talento salmantino jugará futbol rápido profesional

La jugadora salmantina Lilian Guadalupe “Lechu” Sandoval Sierra se estrenará como jugadora profesional en la Liga Mexicana de Fútbol Rápido con el Club Mimi Laredeo FC de Nuevo Laredo.

Al rpecto comenta, “ya tenía en puerta hace tiempo la invitación de un equipo de fútbol rápido o bardas como le llaman algunos en la liga profesional y ahorita apostaremos por esa propuesta, el Club se llama Mimi Laredo F.C y estaré jugando en la zona norte”.

En su pasado reciente Lilian “Lechu” Sandoval formó parte del Club Irapuato Femenil, vigente campeón de la Liga Amateur de Fútbol Femenil del Bajío, “estoy triste por la situación, di las gracias por algunas situaciones que en lo personal no estaba de acuerdo con algunos directivos, no me queda más que agradecer por la oportunidad de pertenecer al club, a mis compañeras que aún no tengo oportunidad de despedirme quiero agradecer por todo, que son grandes compañeras dentro y fuera de la cancha y que son unas excelentes jugadoras y al cuerpo técnico siempre agradecida por la confianza y oportunidad, realmente los estimo, para todos el mayor de los éxitos (zic)”.

Con el equipo Irapuato Femenil, Lilian “Lechu” Sandoval, tenía como objetivo alcanzar el bicampeonato en el certamen Clausura 2020 que se encuentra actualmente suspendido por la contingencia sanitaria y donde además marcó tres anotaciones.

Así también, con el equipo Irapuato Femenil, alcanzó el campeonato dentro del Torneo Clausura 2018 de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Sector Amateur y campeona invicta representando a Querétaro dentro del Nacional de Juegos Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2018.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha clasificado en dos ocasiones al nacional Copa Telmex, una con Irapuato y otra con Nuevo León, quedando en ambas eliminada en cuartos de final.

Además, ha representado a Guanajuato dentro de Olimpiadas Nacionales, colgándose medalla de bronce en 2008; medalla de oro en Universiada 2015 de fútbol soccer con la UANL; medalla de plata y bronce respectivamente en Universiada 2011 y 2012 de futbol rápido con la UANL. Y convocada en 2013 a concentración de selección mexicana universitaria para el mundial de Rusia.

Al recordar sus inicios en este deporte destaca, “nací en medio de una familia de futbolistas, mi padre y mi hermano fueron mis primeros entrenadores, ya que en todo momento tenían un balón en los pies, ellos me involucraron en el futbol desde los cinco años de edad, lamentablemente en aquel entonces el futbol femenil no era bien visto y tenía muy poca difusión”.

Enfatizó, “siempre me tocó jugar con niños, fue hasta los diez años de edad que tuve la oportunidad de pertenecer aún equipo femenil conformado por el Prof. Gerardo Barrón, después tuve la oportunidad de ser becada por Universidad Autónoma de Nuevo León, estudié la licenciatura en Ciencias del Ejercicio y la maestría en Mercadotecnia. Además de certificarme como entrenadora de porteros y juegos recreativos”.





Ahora, gracias a su versatilidad sobre el terreno de juego al poder jugar como portera, contención y enganche, buscará escribir su propia historia dentro de la Liga Profesional de Fútbol Rápido.