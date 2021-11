“Sueño con otra final y otro título en Los Soles”, Roberto “Castor” García

El jugador ex profesional, Roberto “Castor” García, como entrenador ha dado el toque de oro a Salamanca dentro del Torneo de Los Soles, son tres campeonatos y un subcampeonato que engalanan su palmarés.

En la edición anterior del Torneo de Los Soles campeón con Transportes Salamanca.

Roberto “Castor” García, cuatro veces finalista en el Torneo de Los Soles, tres como entrenador y una como jugador comenta, “en los últimos años se han logrado cosas importantes para el futbol salmantino dentro del Torno de Los Soles, no ha sido fácil, ha sido complicado, ahora vamos por el cuarto Sol de Oro dentro de la edición que está por comenzar”.

Así también recordó: “Todas y cada una de las finales que me han tocado dentro del Torneo de Los Soles han sido muy bonitas, dos de visitante y la última de local, no perdemos el gusto y la pasión por ganar”.

A ello agregó: “Esto no es gracias a mí, sino a todos los muchachos que le han puesto las ganas, el triunfo ha sido de ellos, yo nada más soy quien muevo las piezas, todo el esfuerzo es de los jugadores” (sic).

“El Castor” García es un apasionado del futbol, desde niño ha estado vinculado a este deporte, es su mayor gusto e incluso tuvo oportunidad de jugar futbol profesional.

Formó parte de las Fuerzas Básicas del Club Pumas, estuvo en Celaya de Tercera División y primer equipo, ahí compartió cancha con jugadores como Emilio “Buitre” Butragueño y Miguel González “Michel”, figuras provenientes del Real Madrid.

De igual manera tuvo como compañeros a Tiba, Piñeiro, Luis Miguel Salvador, Iván Hurtado, Juvenal Patiño, Víctor Díaz Leal, Gutiérrez Aldaco, entre muchos otros.

Se retira del futbol profesional estando en el Club Irapuato de Primera “A”, ahora conocida como Liga de Desarrollo o Expansión.

Como jugador profesional acumuló experiencia dentro del futbol que ahora está poniendo en práctica.

Como jugador profesional metió algunos goles, el que más recuerda fue aquel anotado en Guadalajara en el Estadio Tres de Marzo con Celaya de tres cuartos de cancha, “le pegué de ahí con fuerza y salió una gran anotación, entró pegado y a la mitad del poste”.

Él se desenvolvió como lateral por izquierda o contención, “el tiempo que estuve jugando futbol profesional me dio experiencia, aprendí mucho de mis profesores y compañeros, ahora aplico todo ello”.

Lesión e inesperada operación le llevó a retirarse del futbol profesional, sueño que comenzó a cristalizar tras ser recoge balones y jugar en el equipo Reynosa del “Viejillo” Lugo, que después se llamó Riama.

“Con el equipo Riama asistí aún torneo nacional, ahí me vio y jaló a fuerzas básicas del Club Pumas, Memo Vázquez (papá)”, recuerda “El Castor” García.

El futbol lo comenzó a practicar por sus hermanos, todos jugaron este deporte y desde pequeño los seguía, “ellos iban a jugar con Lugo en Riama, ahí empecé como recoge balones, aunque desde antes ya me gustaba ir a ver jugar al Salamanca en el Estadio Sección 24 y al Molinito, me colaba a sus entrenamientos”.

Dentro de la Liga Salmantina de Futbol formó parte de equipos como Riama, Tragasa, Hotel Jardín, San Roque y Valtierrilla, con todos queda campeón.

Así también participó en el Torneo de Los Millones con Tragasa, ahí también queda campeón y el Torneo de Los Soles con Real Cuerón Salamanca, consigue el subcampeonato.

Posteriormente, como entrenador conquista El Sol de Oro en dos ocasiones al frente del equipo Nativitas, “la oportunidad de ser entrenador se me da precisamente en Torneo de Los Soles con Nativitas tras dejar la dirección técnica Amarildo, yo era el auxiliar, y me dan la oportunidad de agarrar el equipo, empezaron los triunfos y de ahí ya no lo solté, me quedé de profesor, aunque a veces quiero jugar, pero ya no puedo, aparte que ahora los jovencitos vuelan”.

Con respecto a las finales disputadas dentro del Torneo de Los Soles señala, “todas tienen algo bonito, son finales diferentes, en las dos primeras en Querétaro íbamos perdiendo dos cero, sacamos la casta, dimos la voltereta y en penales ganamos. Después la final de vuelta en la Sección 24 con Transportes Salamanca fue algo maravilloso. Los tres Soles de Oro son muy especiales para mí”.

Para terminar destacó, “sueño con otra final y otro título en Los Soles, para que la afición se deleite con nosotros, siempre decididos a brindar buenos resultados y espectáculo”.

El equipo Transportes Salamanca cuenta con tres importantes contrataciones para la edición 40 del Torneo de Los Soles e incorporación de nuevos jugadores con los cuales buscará en convertirse en el segundo equipo de la localidad en ser bicampeón dentro del certamen de futbol amateur más importante del centro del país.