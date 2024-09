Sueltan nervio y tensión hockistas mexicanas con triunfo ante Bermudas

Triunfo obtenido ante el anfitrión Bermudas dentro de la Women Pan American Challenge 2024, ha permitido a las integrantes de la Selección Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto soltar el nervio y tensión acumulado a lo largo de varias semanas en las que paralelamente a su concentración realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Ciudad de México (CNAR), estuvieron organizando rifas, sorteos, subastas, venta de artículos y colaboraciones con el objeto de solventar sus gastos de representación nacional y así poder iniciar nuevo ciclo olímpico con el clasificatorio a la Copa América.

Abrir Copa Challenge con holgado triunfo ha sido favorable

Al respecto, una de las capitanas de la selección nacional mexicana, la salmantina Fernanda Oviedo, comentó: “abrir de esta manera el torneo para nosotras es muy favorable, porque casi siempre el primer juego es para practicar todo lo que entrenamos, es para adaptarnos a la cancha, al clima e incluso al juego colectivo debido a la falta de partidos de preparación ante selecciones de otros países”. A ello agregó: “esta es una selección totalmente diferente a la que registró participación dentro de los Juegos Panamericanos, se han sumado jugadoras categoría junior, de ahí por lo cual ha sido muy bueno iniciar así el torneo, justo con los tres puntos y cinco goles a favor. Además, este juego nos ha permitido soltar todo el nervio y tensión que traíamos, ahora a concentrarnos para el siguiente partido ante Brasil donde también buscaremos tres nuevos puntos para seguir sumando unidades dentro de la tabla de posición”. En cuanto a las expectativas que tienen como integrantes de la selección nacional, subrayó: “queremos ganar a todas las selecciones de los países que vamos a enfrentar para quedar en primer lugar y así clasificar a la Copa América, este siempre ha sido el objetivo desde que se abrió la lista para la concentración y bueno, seguir nuestro camino y proceso olímpico”.

La selección nacional mexicana mayor femenil de hockey Sobre Pasto se encuentra hospedada en zona de reclutamiento militar.

En selección nacional femenil son todólogas ante falta de apoyos

Ante la falta de apoyo hacia la selección nacional mexicana mayor femenil para poder solventar sus gastos de representación, el comité organizador del Pan American Challenge les ha gestionado una serie de apoyos en la Isla de Bermudas como ha sido hospedarse en la zona de reclutamiento militar, donde además les han facilitado el transporte a cambio de una cuota mínima que incluye la limpieza, “ha sido lo más económico que se logró encontrar a comparación de lo que costaría hospedarse en un hotel”. El tema de la alimentación sigue corriendo por cuenta de la delegación nacional mexicana con el apoyo emanado de los institutos, rifas y eventos realizados, además de tener que salir a comprar a los locales, de tal manera puedan alimentarse durante su estadía en la Isla de Bermudas. Al encontrarse representando a México sin apoyo más que el gestionado por ellas, es complicado poder contar con un fisiatra o médico. Y es que el staff de la Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto está conformado por el estratega nacional, psicólogo y preparador físico, quienes además ayudan a surtir la despensa. Como dato curioso, una de las jugadoras de la selección nacional es fisiatra de profesión quien ha cargado con algunas cosas en dado caso se ocupen, además del botiquín enviado por la Doctora de la Selección que no pudo viajar, pero que está al pendiente desde México.

El inicio de nuevo proceso olímpico de la selección nacional mexicana mayor de hockey sobre pasto ha sido con una victoria dentro del Pan American Challenge.

Agradecen a todos quienes han estado pendiente de la selección

Fernanda Oviedo agradeció a todos los que estuvieron al pendiente compartiendo y dando difusión a todas las actividades que hicieron como subastas, sorteos, rifas, colaboraciones, venta de artículos donados por deportistas mexicanos que fueron a Juegos Olímpicos, “a todos quienes sumaron, apoyaron y difundieron, muchas gracias”. Previo a esta competencia, la voz de las seleccionadas nacionales llegó a los oídos de los diversos actores, como el CNAR que dio luz verde para que ahí pudieran concentrarse de cara a este torneo que se encuentra en juego. En el CNAR fueron cubiertas las necesidades de las seleccionadas (hospedaje, alimentación, gimnasio, etc.), con excepción de cancha de Hockey Sobre Pasto que no se encuentra en condiciones para entrenar o realizarse partidos, de ahí por lo cual las representantes nacionales tuvieron que trasladarse a una cancha ubicada en el Estado de México, en donde a pesar de no ser reglamentaria, ahí pudieron tener partidos de fogueo ante selectivos de Juegos Nacionales CONADE del Estado de México.

La selección nacional mexicana mayor femenil de hockey Sobre Pasto se encuentra hospedada en zona de reclutamiento militar.