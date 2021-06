Sthefania Conejo se estrena como campeona de goleo en LFBB

Con ocho anotaciones, Sthefania Conejo, jugadora del equipo Refineras Salamanca, conquista el campeonato de goleo en Liga de Futbol Femenil del Bajío (LFFB).

La técnica individual de Stefania Conejo, su facilidad para gambetear, rapidez, versatilidad y actitud han rendido fruto en el equipo Refineras Salamanca, escuadra clasificada a la liguilla en su primera temporada dentro de la LFFB.

Stefania Conejo es una jugadora amateur que desde pequeña comenzó a practicar el futbol a raíz de ser llevado su hermanito a entrenamientos de futbol, “tenía yo como once años, el entrenador me vio pateando un balón y en ese momento me invitó a acercarme a entrenar con los niños, a partir de ese entonces comencé a jugar (sic)”.

Comparte campeonato de goleo con jugadora de Hormiguitas San Luis Potosí.

A lo largo de todo este tiempo ha desarrollado facultades para el futbol e incluso ha sido medallista de bronce y plata dentro de la Olimpiada Nacional (ahora juegos Conade), representando a Guanajuato.

En categoría libre ha formado parte del equipo Irapuato Femenil con quien ha alcanzado un campeonato y subcampeonato dentro de la LFFB, así como diversos logros en distintos torneos.

Así también ha reforzado a representativos de Monterrey y Querétaro, con el primero en mención conquistó el boleto al mundial de Futbol Siete PRO Femenil con sede Cancún.

Además con equipos de Irapuato y Salamanca ha sido campeón en diversas ligas locales.

En su primer torneo con Refineras Salamanca, Stefania Conejo se estrena como campeona de goleo en LFFB, experiencia que le emocionada y compromete de cara a la liguilla.

Al respecto, comenta: “Estoy emocionada y nerviosa por ser mi primer torneo largo y liguilla con Refineras, hay muy buen nivel, es un gran equipo, bastante comunicado, estoy segura que lograremos algo bueno dentro de esta liguilla, para eso se ha trabajado (sic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Listo Esteban “Ojos” Negrete para enfrentar a Top 10 de MMA

La profesionista en Marketing con especialidad en Negocios Internacionales, alcanzó la cifra de ocho goles dentro del torneo regular, registró tres goles ante Río FC San Luis Potosí, un gol contra Andreas Soccer Aguascalientes y cuatro goles ante Esmeraldas León.

Ahora, como líder del grupo “A”, tercer lugar de la tabla general y campeonato de goleo en sus vitrinas, quiere conquistar el primer título para Refineras Salamanca, dentro de este certamen.