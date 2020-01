Squashistas salmantinos listos para 1er rankeo nacional 2020

Del 9 al 12 de Enero un total de trece atletas salmantinos competirán dentro del primer selectivo nacional de rankeo infantil y juvenil 2020 de Squahs con sede Monterrey, Nuevo León.

La delegación salmantina se encuentra conformada por Mauricio Jahir Barrón Juarez Sub 19, Samantha Aguilar Juarez Sub 19, Michelle Alondra Berrones Flores Sub 19, Daniela Camacho Hernández Sub 17, Karol Judhit Hernández Rodríguez Sub 17, Edhit Celedón Yépez Sub 17, Diego Andre Rangel Fortuna Sub 15, Juan Francisco Casado Aguiano Sub 15, Juan Pablo Valenzuela Tovar Sub 15, Arleth Estefanía Botello Escamilla Sub 15, Anara Gutiérrez Pérez Sub 13, Emiliano Rosales Quintal Sub 11 y Anette Denisse Botello Escamilla Sub 11. Entrenadores Ricardo Guzmán y Luis Alberto Quintal Romo.

Para esta competencia de rankeo el estado de Guanajuato en las diversas categorías participa con un total de 28 seleccionados, de los cuales 13 son de Salamanca.

A lo largo del año atletas salmantinos participan en los cuatro selectivos nacionales de rankeo infantil y juvenil, además del clasificatorio a Olimpiada Nacional y Olimpiada Nacional, ahora denominados Juegos Nacionales de CONADE.