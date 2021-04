Un total de ocho Squashistas salmantinos clasifican a Juegos Nacionales CONADE 2021 a realizarse en Junio y Julio en Monterrey Nuevo León.

El Torneo Nacional Clasificatorio a la máxima justa deportiva nacional se llevó acabo en la ciudad de León con la participación de 162 deportistas de los estados de Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, CDMX S.L.P, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, Estado de México y el anfitrión Guanajuato.

Con buenos resultados regresa delegación salmantina que representó a Guanajuato.

La delegación salmantina de Squash estuvo conformada por once deportistas que representaron al estado en calidad de seleccionados guanajuatenses entre los cuales se encontró Astidamia Gómez Sánchez y Karol Hernández Rodríguez en sub 19; Arleth Estefanía Botello Escamilla, Ana Karen Alfaro Martínez, Daniela Camacho Hernández y Diego André Rangel Fortuna en sub 17; Ainara Gutiérrez Pérez, Anette Denisse Botello Escamilla, Axel Gabriel Botello Escamilla en sub 15 Anette Denisse Botello Escamilla, Joseph Abdiel Cárdenas Alfaro en sub 13; y Emiliano Rosales quintal en sub 11.

Luego de varios días de competencia, los resultados fueron los siguientes: Emiliano Rosales Quintal tercer lugar en sub 11 y Anette Denisse Botello Escamilla primer lugar en sub 13.

Los ocho clasificados a juegos nacionales fueron Astidamia Gómez Sánchez y Karol Hernández Rodríguez en sub 19; Arleth Estefanía Botello Escamilla, Ana Karen Alfaro Martínez, Daniela Camacho Hernández y Diego André Rangel Fortuna en sub 17; y Ainara Gutiérrez Pérez, Anette Denisse Botello Escamilla en sub 15. Entrenadores Profra. Mireya Ofelia Quintal Valenzuela y Profr. Luis Alberto Quintal Romo.

Para todos ellos fue una experiencia de adaptación a los cambios, para poder competir debieron cumplir con protocolos sanitarios en las instalaciones y para inscribirse al evento presentaron pruebas obligatorias de COVID, tanto deportistas, entrenadores y acompañantes.