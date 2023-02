Sporting de Portugal interesado en “joya” salmantina del Pachuca Femenil

El Club Sporting de Portugal ha manifestado interés en la jugadora guanajuatense oriunda de Salamanca, Alice Fernanda Soto Gallegos, jugadora del Club Pachuca que la semana pasada renegoció contrato con la escuadra femenil de la Bella Airosa.

Alice Soto, se encuentra contenta y feliz por anticipada renegociación de contrato, lo más importante para ella en estos momentos es terminar la preparatoria y tener mayor participación con el primer equipo femenil del Club Pachuca, escuadra con la cual sueña con ser campeona de la Liga MX Femenil.

A lo largo del presente Torneo Clausura 2023, ha marcado dos goles y con ello llegó a cinco anotaciones primera división femenil y seis dentro de la institución tuza al tener también un gol registrado en el equipo Sub 18.

Equipos de la Liga MX Femenil como Monterrey, Tigres y América han buscado firmar a la jovencita salmantina, todos ellos con propuestas muy tentadoras, sin embargo, el Club Pachuca Femenil se ha anticipado con renegociación de su contrato, aún le quedaba año y medio.

Al respecto, Francisco Soto, papá de la jugadora salmantina comentó, “varios equipos de la Liga MX Femenil han manifestado interés por ella, con mejoras en todos los sentidos, han tenido acercamientos, y aunque la decisión principal es la de ella, ha tomado en cuenta a su agencia española e incluso nos ha pedido consejo, nosotros nada más la ayudamos a discernir sobre ventajas y desventajas, de alguna manera Pachuca se quiso adelantar un poco con el tema de su contrato y eso la tiene contenta, ella es una niña muy feliz que además de jugar profesional, también estudia, el Club Pachuca se ha convertido en su segunda casa, eso nos tiene satisfechos y contentos, a parte que en caso de llegar en su momento algo importante para ella podrá contar con el apoyo del equipo para salir”.

Enfatizó, “hace un par de meses la busco un equipo de fuera, de los más importante de Portugal, el Sporting de Lisboa, hay interés en ella para cuando termine sus estudios de preparatoria y contrato con Pachuca (sic)”.

La jovencita salmantina de 16 años de edad renegoció contrato con Pachuca hasta el 2025, ella busca madurar como jugadora en México, tiene el apoyo de sus compañeras, algunas con importante palmarés en el extranjero, Alice Soto, espera en su momento realizar ese sueño.

Por lo pronto, la doble mundialista en el 2022 con el tri Sub – 20 en Costa Rica y con el Tri Sub -17 en la India, ha sido convocada a su primera concentración del año 2023 con Selección Nacional de México Sub – 20 bajo la dirección técnica de Ana Galindo.

La concentración se lleva a cabo hasta el jueves 23 de Febrero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (CAR).