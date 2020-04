Soldadura escaló peldaños en Beisbol Petrolero

Previo a parón de la Liga de Béisbol Petrolero por la Pandemia del Coronavirus (Covid – 19), la novena Soldadura en categoría segunda fuerza derrota con pizarra de 19 carreras a 7 al equipo Fuerza Nova.

Un enfrentamiento donde Soldadura en apertura del primer rollo se sublimo con rally de 15 carreras, mientras que Fuerza Nova intento responder con 3 carreras enviadas al plato en cierre de la misma.

La novena Soldadura impulsó una más en apertura del segundo rollo, así como tres más en la cuarta entrada, mientras que Fuerza Nova e cierre de la misma envía cuatro al plato, sin poder emparejar la pizarra. Pitcher ganador Salvador Camacho y perdedor Leonardo Hernández.

El equipo Soldadura tuvo como mejores bateadores a Citlahuac Ceballos 2 VB 3 C 2 H, Alejandro Verlarde 4 VB 2 C 4 H, Alejandro Rangel 2 VB 2 C 1 H y Omar Mejía 2 VB 2 C 1 H.

Mientras tanto Fuerza Nova en caja de bateo tuvo como mejores peloteros a Eder Hernández 3 VB 1 C 2 H, Ramses Saens 2 VB 2 H, Hugo Ceballos 2 VB 1 H y Jesús Ortega 2 VB 1 C 2 H y 1 H2.