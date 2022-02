Softbolistas salmantinos participan en Try Out para Selección Nacional Menor

Los softbolistas guanajuatenses de origen salmantino, Oswaldo Azua y Alexa Moreno del Club Talentos Salamanca, acudieron a Try Out para la conformación de respectivos preselectivos nacionales que se estarán preparando para ganarse un lugar en Selección Nacional Menor.

Los campos Pier de Acapulco, Guerrero, fueron la sede de las pruebas en las cuales participaron alrededor de 40 jóvenes categoría Sub – 18 y 80 jovencitas categoría Sub – 14.

Oswaldo Azua y Alexa Moreno, estuvieron acompañados de su entrenador Manuel Rodríguez, quien a su vez recibió la invitación por parte del coach Leo Figueroa para apoyar en la parte del Try Out para el preselectivo Sub – 18 varonil que participará en el mundial de la categoría.

Al respecto, Manuel Rodríguez comenta, “contento de haber colaborado y ser parte de ese proceso de poder apoyar con el entrenamiento, es un avance de carácter personal que me llena de mucha alegría y satisfacción grande en cuanto a poder influir y aportar al deporte que tanto nos gusta, ahí pude conocer al cuerpo técnico de la selección nacional menor (zic)”.

Oswaldo Azua, tiene 17 años de edad e hizo la prueba como lanzador, está visoria le ha dejado mucha experiencia como conocer el nivel que se requiere para ser parte del selectivo; mientras tanto Alexa Meza de 14 años de edad hizo la prueba también como lanzadora e infield.

Deportes Amigos elimina al líder Águila dos juegos a cero en categoría "B" del softbol "La Toroja"

Ambos como integrantes del Club Nuevos Talentos Salamanca han tenido un buen desarrollo que les ha permitido acudir a realizar esta prueba.

Como parte de la visoria, fueron evaluados en cuanto a sus habilidades, velocidad, técnica – táctica, potencia de bateo y corrido de bases.

Con respecto a sus impresiones del Try Out en la cual colaboró, Manuel Rodríguez comenta, “los muchachos están en muy buen nivel, ha crecido mucho el softbol, ha sido una buena experiencia; en la rama femenil hubo muchas señoritas que ya estuvieron o tuvieron participación de carácter internacional”.

En lo que se refiere a los jugadores salmantinos comentó, “se dieron cuenta del nivel que se aspira a tener y que se trabaja día con día para tener ese nivel, nos permitió darnos cuenta cómo estamos y qué nos falta para poder estar ahí”.

Para terminar señaló, “estamos satisfechos por esta participación y no nos queda más que seguir preparándonos”.