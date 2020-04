Sobresalen casos de éxito en Nuevos Talentos de Softbol y Beisbol

En sus dos años de actividad, el Club Nuevos Talentos de Softbol y Béisbol cuenta con diversos casos de éxito como es el caso de Sebastián “Sebas” Ramos Rodríguez, María Fernanda Pérez Aguayo y José Samuel Pizano Rodríguez quienes han representado a salamanca y al estado de Guanajuato en diversos eventos deportivos.

Club Nuevos Talentos de Softbol y Béisbol.

Al respecto Manuel Genaro Rodríguez Padilla, responsable del Club Nuevos Talentos d Softbol y Béisbol comentó, “tenemos dos años trabajando como club deportivo de softbol y beisbol Nuevos Talentos, los entrenamientos son gratuitos, y están dirigidos para pequeños y grandes, son para todos aquellos con la inquietud de tener contacto ya sea con el Rey de los Deportes, el béisbol o el Softbol, mi fuerte”.

A ello agregó, “tengo cuatro años como entrenador de la selección juvenil varonil del estado en la disciplina de softbol, el club surge de repente, a raíz de los entrenamientos de este selectivo comenzó a llegar gente a las practicas preguntando por sesiones de entrenamiento, de ahí nace la intensión de conformar un club, tenemos muchos proyectos, el primero ha sido estar bien conformados, el segundo sean gratuitos los entrenamientos, la finalidad ha sido alejarlos de los vicios y toda aquella situación que estamos viviendo en la actualidad, hemos tenido casos de éxito también en este sentido, hay jóvenes que han llegado con alguna adicción, sin embargo, gracias a los entrenamiento han dejado vicios como el alcohol o las drogas”.

Enfatizó, “entrenamos martes y jueves de 4 a 6: 30 de la tarde en la Unidad Deportiva Norte, tenemos niños desde los 6 años de edad e incluso esperamos tener un selectivo Sub 12 y Sub 13 para poder participar muy pronto dentro del campeonato nacional femenil, con ellas veníamos entrenando los días sábado de 9 a 12 del día”.

Con respecto a los casos de éxito en lo deportivo subrayó la participación de Samuel Pizano (pitcher) en campeonato nacional sub 18 de béisbol con sede Guanajuato capital.

Así también mencionó a Sebastián “Sebas” Ramos quien participó en el programa Probeis, “nuestras expectativas no era que quedara ranqueado, íbamos a conocer parámetros y números, es decir, cuanto hacíamos en 60 yardas tirando a velocidad y distancia, y así marcar un sistema de entrenamiento especial para preparar y adecuar en base a esos parámetros saber que trabajar y tener esa base; sobrepasamos expectativas, empezamos a ver trabajo y números, sobresaliendo en la prueba 5 .5.1 –reacción-, el record nacional de 4 segundos y Sebas registró 4 .7 segundos, nunca se le había pistoleado –radar-, tirando en velocidad 84 millas por hora a la edad de 15 años, algo bastante bueno, en velocidad, el parámetro normal es de 6 . 9 segundos en 60 yardas, él corrió 7.3 segundos, íbamos a eso, a conocer números y sobrepasamos esas expectativas, a partir de ahí comenzamos a enfocarnos en ejercicios específicos y trabajar en una oportunidad real, un equipo de liga mexicana o academia importante”.

Además, sobresale María Fernanda Pérez, quien acudió a Try Out para Selección Mexicana Sub 15 de Softbol y quien además entrena béisbol en la comunidad de la Tinaja, “se caracteriza por tener buen brazo y buenas manos, además de tener una gran capacidad de reacción, un rolling es efectivo en sus manos, es muy segura, juega como short stop y tercera base, ella tendrá mayor oportunidad de prepararse con el Club para futuras concentraciones y poder seguir tocando puertas a nivel de selección nacional femenil de categorías menores”.

Al hablar sobre el momento por el cual atraviesa el deporte con suspensión de actividad deportiva en espacios públicos a consecuencia del problema de salud que se tiene por el Covid – 19 comentó, “la recomendaciones como entrenador es que continúen activándose físicamente en los espacios disponibles de sus casas; nosotros tenemos comunicación con los padres de familia de la mayoría de los pequeños de iniciación y de todos los miembros del Club para quien así lo requiera estarles brindado un plan de entrenamiento físico, ya que por la magnitud de la disciplina no es posible un trabajo en conjunto, las cuestiones técnico y técnicas continúan desarrollándose y llevando en casa con circuitos básicos de fildeo y bateo, hoy en día nada es imposible para poder llevar acabo algún entrenamiento, ya no se requiere la pelota oficial de softbol para llevar un circuito de entrenamiento, se sustituye por alguna otra de esponja o plástico que no dañen ni la integridad del atleta ni el hogar”.

Para terminar destacó, “el club surge con la intención de tener buenos deportistas y mejores seres humanos, así como la difusión y desarrollo de este deporte”.