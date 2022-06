Sin pensarlo dos veces hondureño opta por jugar futbol en Salamanca

Contento por la victoria y doblete registrado con el equipo Salamanca Necaxa Izcalli en juego de debut dentro del Torneo Apertura 2022 de la UPSL MX, dijo encontrase el jugador hondureño Allan Noé García García, aseguró no haber pensado dos veces en venir a jugar con el equipo tras recibir la invitación por parte del entrenador Javier Nájera.

“Primeramente agradecido con Dios por tenernos aquí parados sobre la cancha, gracias a la afición que nos vino apoyar, estamos deseosos de mostrar lo que traemos, me ha gustado mucho es

te partido por el apoyo de la gente, nos vamos a seguir preparando fuerte para lo que se venga”, externó Allan García.

El jugador catracho se encuentra disputando su segunda temporada dentro de la UPSL MX, en esta ocasión dentro de la categoría estelar, la temporada anterior estuvo en el equipo Gallos FC de Tarimoro de segunda UPSL MX, “gracias a Dios el Prof. Javier me comunicó que había oportunidad aquí, no lo pensé dos veces porque sé que Salamanca es una ciudad futbolera y un lugar donde te arropan bien, gracias a Dios aquí estamos dándole con todo”.

Deportes Presentación triunfal de Salamanca Necaxa Izcalli en UPSL MX

A ello agregó, “la gente en Salamanca es muy noble, muy futbolera, me gusta este equipo, es una institución fuerte y seria en todos los aspectos, eso motiva a uno como jugador para dar lo mejor que se pueda en la cancha, gracias a Dios nos salieron las cosas esta vez, metimos gol y se lo dedicamos a toda esta afición”.

En el equipo Gallos FC de Tarimoro el jugador catracho se perdió la final por lesión, quedaron primero de grupo y no se dio el resultado en la final, “así es el futbol, no siempre se gana y da revanchas, espero aprovecharla una vez que la tenga”.

Así también comentó que no ha sido fácil buscar abrirse camino dentro del futbol en México e incluso hace algunos años estuvo a prueba con un equipo de futbol profesional de la Liga MX que juega en el sur del país, sin embargo, a pesar de haber quedado las cosas no se dieron por las condiciones en las cuales se encontraba en aquel entonces, ahora busca agarrar nivel para ir tras una segunda oportunidad.

En ese sentido señaló, “ha sido difícil porque no tenemos el apoyo de un representante, pero a eso estamos, buscando uno para que uno se pueda mover más fácil, actualmente vengo de Celaya se me hace muy difícil pero nunca podemos decir que no, vamos a dar el todo, el máximo para que la gente nos apoye y vea que nosotros tenemos ganas de salir adelante con Salamanca Necaxa Izcalli (sic)”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En lo que fue la jornada uno de la categoría estelar de la UPSL MX el jugador catracho se despachó con un doblete, uno gracias a diagonal metida por el jugador salmantino Luis Angel “Pelé” Zuñiga y otro gol al cobrar un penalti cometido a Luis Ángel “Pelé” Zuñiga.