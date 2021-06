“Ser papá es algo maravilloso”: campeón salmantino en Liga Premier MX

Para el goleador y campeón dentro del futbol mexicano, Abraham Isaac Vázquez Guerra “El Chabelo”, ser papá “es el mejor regalo que puedo pedir... es algo maravilloso”.

En el marco del Día del Padre, el jugador guanajuatense, de origen salmantino, se dice orgulloso y contento de ser papá de Geraldine Monserrat Vázquez Guerra.

Como papá se caracteriza por ser responsable, amoroso y protector, siempre dispuesto a luchar por su sueño y darlo todo.

Las enseñanzas de su progenitor, Armando Cuevas, siempre las tiene presentes, además de ser la persona que más admira por sus ganas de salir adelante a pesar de las dificultades.

A manera de anécdota, recuerda que su papá siempre se ponía a jugar futbol con él, “influyó en mi decisión de ser jugador profesional, siempre me ha apoyado emocionalmente. Siempre me recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa, que luche y no me detenga, que cumpla mis metas (sic)”.

En su palmarés deportivo, el jugador profesional tiene un campeonato y ascenso con Zamora en extinta Liga Nuevos Talentos de Segunda División. Así como un campeonato en Fuerzas Básicas del Club América en liguilla de filiales sin derecho al ascenso de la Liga Premier de Segunda División. Debuta en Liga de Ascenso con Club Correcaminos. En la temporada 2020-2021, marcó ocho goles, rebasando así el tope de las 50 anotaciones.

Actualmente está a la espera de regresar a la actividad con el equipo Gavilanes de Matamoros de la Liga Premier o de alguna oportunidad por surgir en Liga de Expansión.

Mientras tanto entrena e impulsa un programa de acondicionamiento físico en su natal Salamanca, encaminado a bajar grasa corporal y en un futuro apoyar al deporte de la localidad.