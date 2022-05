“Ser campeón mundial Sub 17 me cambió la vida”: César Villaluz

El ex campeón mundialista Sub 17 en Perú 2005 y medallista de bronce en Juegos Panamericanos 2007 de Río de Janeiro, César Villaluz, se congratuló con la Selección Nacional de México Femenil Sub 17 que la tarde del viernes obtuvo el boleto al mundial de la categoría a celebrarse en el mes de octubre 2022 en la India, además de recordar que aquél campeonato ganado por primera vez por una selección nacional mexicana en cualquier categoría le cambió la vida.

Estuvo a nada de marcar gol en el estadio “El Molinito” con el equipo CIS Salamanca.

Al término del partido celebrado en el epicentro del futbol salmantino, estadio “El Molinito”, donde el ex integrante del Club Cruz Azul registró actividad con el equipo CIS Salamanca, habló sobre su experiencia mundialista en categorías inferiores de la selección nacional, además de reconocer a la Selección Nacional de México Femenil Sub 17 que obtuvo el boleto al mundial y ahora jugará la final del pre mundial celebrado en República Dominicana.

Deportes Salmantina conquista boleto a la Copa del Mundo Sub 17 de la India 2022

“Primero que nada felicitarlas porque no es nada fácil y que lo disfruten porque un mundial Sub 17 sólo una vez en la vida lo van a poder jugar, ahorita que tienen esa oportunidad que lo disfruten al máximo, ojalá también puedan conseguir el título y posteriormente ganar el mundial que va a ser muy importante para su vida y carrera”, subrayó César Villaluz.

En relación a su experiencia vivida dentro del proceso mundialista Sub 17 del 2005, comentó que “en su momento fue un trabajo muy largo de muchos años, mucha dedicación, empezamos como desde los 13 años con concentraciones y ese fue el resultado de tanto esfuerzo y trabajo; y ahora con ellas que lo puedan seguir haciendo, ya están a la vuelta de la esquina de poder jugar ese mundial, a mí en lo particular me cambio la vida, yo creo si llegan a darse cuenta de lo importante que es un mundial en sus diferentes categorías, lo van a identificar y se van a esforzar al máximo, ahorita son las mejores chicas de 17 años que están representando a nuestro país y están jugando contra las mejores de la CONCACAF y después contra las mejores de todo el mundo, se deben sentir orgullosas antes que nada y después a demostrar en la cancha que pueden ser los mejores”.

Se congratuló con México Sub 17 Femenil que consiguió el boleto al mundial 2022.

Además ahondó, “para mí ese campeonato mundial ganado fue una gran satisfacción, un logro tan importante que te cambia la vida por completo, me abrió la oportunidad de regresar a Cruz Azul y de poder debutar en Primera División a una corta edad, yo creo eso fue lo más importante, poder quedarme con un logro tan importante que te marca por toda la vida”.

Con respecto a su trayectoria como jugador profesional comentó, “el año pasado terminé en Liga de Expansión en Cancún FC y ahorita estoy con Halcones de Querétaro en la Liga de Balompié, apenas empezamos el torneo, es un nuevo reto en una liga que empieza, el equipo viene haciendo las cosas bien y la idea es poder obtener cosas importantes también ahí, lo más importante que pueda seguir ahí”.

En cuanto al partido celebrado con el equipo CIS Salamanca en el estadio “Molinito” comentó, “en todo nivel, uno siempre quiere ganar y quiere hacer las cosas bien, me toca re encontrarme con algunos compañeros que tuve en su momento, hay buen equipo, se puede trabajar mejor y se pueden hacer las cosa bien, falta más juego de conjunto, nos incorporamos algunos nuevos y eso fue lo que nos pasó en el partido, tenemos que definir mejor para poder controlar los partidos”.

“Hay buen equipo, se puede trabajar mejor y se pueden hacer las cosa bien”, señaló César Villaluz.

Para terminar comentó, “un saludo para toda la afición que pudo venir al partido y que pudo disfrutar del mismo”.

César Villaluz ha formado parte de diversos equipos profesionales entre los cuales se enlista al Cruz Azul, San Luis, Chiapas, Celaya, Cacereño de España, Deportivo San Pedro de Guatemala, Alebrijes, Cancún FC, y actualmente en liga de balompié mexicano con Halcones de Querétaro,

El ex campeón mundialista Sub 17, inicialmente jugaba como delantero, posteriormente con su velocidad y capacidad generadora pasó o a jugar como medio ofensivo o media punta, debutó en primera división del futbol mexicano el 2 de abril del 2006 y anota su primer gol en el máximo circuito del futbol mexicano el 3 de mayo en el estadio Nemesio Diez contra Toluca.

A lo largo de su trayectoria deportiva se ha caracterizado por su velocidad y capacidad generadora.

El ex campeón mundialista Sub 17 mostró velocidad y capacidad generadora.

En la Copa del mundo Sub 17 de 2005 marcó tres goles y fue uno de los mejores jugadores que contribuyo en el primer campeonato mundial conseguido por una selección mexicana en cualquier categoría. Gana la Copa del Mundo al derrotar en la final tres a cero a la selección de Brasil.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así también estuvo en la Copa Mundial Sub 20 en el 2007 llevada a cabo en Canadá, jugó todos los partidos disputados, incluida la derrota de uno a ceo en cuartos de final frente a Argentina.

Además medallista de bronce Sub 23 en juegos panamericanos de 2007 celebrados en Rio de Janeiro, además de ser parte de aquella generación eliminada en preolímpico de la CONCACAF 2008 rumbo a Juegos Olímpicos de Pekin 2008.