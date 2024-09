Séptimo Dragón gana Torneo de Lucha Libre “Batle Royal” en el Paso, Texas

Con la victoria se alzó en el Paso, Texas el internacional luchador salmantino, Séptimo Dragón, esto luego de enfrentar a nueve luchadores arriba del ring, siendo el primero en subir al cuadrilátero y último en bajar con el reconocimiento del respetable y de la empresa de Lucha Libre, Cinta de Oro Promociones.

A lo largo del presente año, el luchador salmantino se ha presentado en Estados Unidos, Canadá y México, ha estado viajando por dichas naciones representando a Salamanca.

En esta ocasión participó dentro del torneo de Lucha Libre “Juquilita Battle Royal” con motivo del 25 aniversario de la empresa de Lucha Libre, Cinta de Oro Promociones, donde compitió en una modalidad en la cual va entrando al cuadrilátero cada minuto un luchador, siendo diez los elementos que subieron al ring para definir al ganador. La manera de eliminarse era sacando de duela a los adversarios por encima de la tercera cuerda.

Reconocimiento ganado por el luchador salmantino Séptimo Dragón en el Paso, Texas

Al respecto comenta: “fui el primero en entrar y el último en salir para ganar, me tocó estar en todo momento en el ring, ya estaba un poco cansado, pero siempre esade llevar un reconocimiento a casa, siempre es muy importante y ahí me quedé hasta el final de todo”.Dentro de esta función de corte internacional, el luchador salmantino enfrentó a grandesdel paso como, por mencionar a algunos.A final de cuentas, me quedó sobre el ring con un luchador paisano dede nombre, trayéndose el internacional luchador salmantino la victoria a ladel

Dentro de esta función de corte internacional el luchador salmantino enfrentó a grandes estrellas del Paso, Texas / Fotos / Cortesía / Séptimo Dragón

Para terminar comentó: “estoy muypor todo lo que la vida trae, por todas estas buenas, viene un trimestre para terminar el año lleno dey súper contento por eso, esperando se siga llenando lay trabajando por todos lados”.