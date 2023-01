Séptimo Dragón en selecta lista de luchadores mexicanos en Japón

Con la experiencia acumulada en tres luchas increíbles sostenidas en su segunda gira con empresa GLEAT por el Lejano Oriente, regresa el luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón que ahora seguirá entrenando duro para sus siguientes compromisos en México y Estados Unidos.

Con experiencia en Japón avizora un 2023 lleno de grandes momentos en su carrera como luchador.

Al respecto comenta, “cada inicio de año trae cosas diferentes y buenas, el 2022 me dejó una experiencia increíble como ir a Japón, luchar al lado de luchadores muy importantes en este negocio y haber terminado el año en Japón, es una señal que las cosas vienen empujando fuerte para mí; ahora tener mi primera lucha del 2033 en Japón, puedo decir que una de las mejores, no creo que haya otra cosa que venga más que grandes momentos con este tipo de experiencias”.

En relación a que su nombre ingrese a la selecta lista de luchadores mexicanos que se presentan en las mejores arenas de Japón externó, “es motivo de orgullo, para llegar a Japón, sea quien sea debes de tener talento para estar acá, entonces ser parte de un selecto grupo de luchadores que han representado a México es como ese reflejo de todo el trabajo duro que he hecho, que estoy haciendo las cosas bien y están tomando fruto”.

Regresa de Japón a seguir trabajando fuerte para siguientes presentaciones en México y Estados Unidos.

Enfatizó, “estoy muy contento con mi desempeño, sigo haciendo que a la gente le guste mucho mi trabajo, he ganado muchos nuevos aficionados japoneses, estoy muy contento conmigo, que las cosas se estén dando, en esta ocasión tuve dos luchas en un mismo evento, no me lo esperaba, así es este trabajo, que mejor para mí, así dejé más marca en Japón”.

Así también destacó, “arranque el año con dos luchas en un mismo evento, en la primera la reacción de la gente fue muy favorable al ver todas las ejecuciones que hacía; la segunda fue una lucha cuatro contra cuatro donde dejé un buen sabor de boca junto con el norteamericano Jack Cartweel, hicimos un trabajo increíble, además fue un placer luchar contra Cima, leyenda japonesa e importante para mi carrera (sic)”.

Previo a ello, en lo que fue recta final del año 2022, participó en una lucha de tres contra tres donde había luchadores norteamericanos, japoneses y él como único mexicano, misma que describió como una lucha dinámica y fuerte.

Con respecto a su regreso a Salamanca subraya, “regreso de Japón con tres luchas increíbles que di, haciendo siempre las cosas bien, llegó a Salamanca para seguir entrenando duro y prepararme para mis siguientes compromisos en México y Estados Unidos, así como todo lo que venga, sin descuidar nada y sin quitar el dedo del renglón para cumplir todos mis sueños (sic)”.

