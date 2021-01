Séptimo Dragón deja terapia intensiva y podría ser dado de alta

El emblemático luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón ha dejado terapia intensiva en el Hospital General de Irapuato y podría ser dado de alta a mediados de semana, aunque aún tendrá una cirugía más a pesar de estar totalmente seguro de estar bien.

En sus redes sociales, el internacional luchador salmantino con 27 años de edad ha manifestado, “disculpen sino estuve estas semanas, tuve un accidente que me mantuvo en terapia intensiva, ya cuando desperté me dijeron todo, del amor de ustedes a mí, neta los amo a todos, Dios me los puso en el camino, gracias luchadores, compañeros, promotores, amigos, panas, Dios familia y a todos en general por hacer un trago amargo más fácil”.

Así también ha manifestado, “estoy muy agradecido con MLA y Atlanta, son mi casa, quiero estar presente, quiero vivir en Atlanta ya que me recupere, Gracias a todos, regresaré más fuerte. En la MLA21 Realeza no me cuenten fuera, Séptimo Dragón Kamikaze del Aire (zic)”.

La empresa Más Lucha Libre Atlanta (MLA) a cargo de Ricardo Ordaz, promotora que abrió las puertas en Estados Unidos alista un evento donde ha comenzado anunciar la presencia del internacional luchador salmantino Séptimo Dragón al lado de luchadores como El Hijo del Santo.

Séptimo Dragón tendrá una cirugía más, al respecto comenta a través de redes sociales, “aún hay una cirugía más pese a estar totalmente seguros de estar bien. Ya de Salud. Los amo y gracias por su apoyo y oraciones”.

Mientras tanto su papá Fernando Diosdado por el mismo conducto señala, “les comparto esta felicidad, junto a mi Hijo. Te amo hijo, Dios te bendiga mi campeón y a todos y a cada uno que está al pendiente Dios me los bendiga”.





De igual manera ha dado a conocer, “él se encuentra un poco cansado de la garganta por todos estos días que estuvo entubado y sedado, se encuentra en medicina interna recibiendo todas las atenciones y tendrá una cuarta cirugía, el pronóstico indica que a inicios de semana podría ser dado de alta (zic)”.

Luego de once días en terapia intensiva y tras ser sometido a tres cirugías, Luis Fernando Diosdado Grimaldo, conocido en el medio luchístico como Séptimo Dragón dejó la terapia intensiva.

Actualmente se encuentra en medicina interna y los primeros que han hablado con él han sido su pareja y sus papás.

A lo largo de estos días luchadores y aficionados han apoyado a la familia del talentoso luchador salmantino con gastos y también con la donación de sangre.

Ahora que ha despertado y comienza su recuperación, Séptimo Dragón conocido a nivel internacional como “The King of Air” (El Rey del Aire), promete regresar al cuadrilátero con más fuerza.

Séptimo Dragón es un luchador independiente, gracias a su valentía, decisión, esfuerzo y dedicación se abrió camino dentro de este deporte. A nivel nacional e internacional ha participado en diferentes empresas de lucha libre, actualmente tiene contrato en Estados Unidos con la MLW.

Como luchador se caracteriza por su estilo aéreo y extremo, e incluso se le cataloga a nivel internacional como “The King of Air” (El Rey del Aire) gracias a sus movimientos como Corkscrew Plancha y Bodyblock Suicida.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha sido campeón en la empresa mexicana Alto Impacto de DTU, siendo el octavo campeón de la empresa.

Fue en su natal Salamanca Guanajuato donde el “Kamikaze del Aire” o “Maniaco Mayor” consigue el título de la empresa DTU al derrotar a Jinzo (Raúl Mendoza), Pesadilla y Drastik Boy. Este campeonato solo estuvo en sus manos por tres meses al perder posteriormente contra Drastik Boy, en esa lucha también participó Black Fire, Ricky Marvin y Tony Rodríguez. Actualmente vigente campeón en Wold Wide de Lucha Voz que obtuvo en Arizona. Previo a todo ello campeón welter de lucha libre por el estado de Guanajuato.

Además ha ganado diversos trofeos en diferentes empresas de Estados Unidos, ha sido campeón en Arizona en la empresa Voz Lucha y ha participado al lado de grandes estrellas de la WWE.