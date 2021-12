Séptimo Dragón con luz verde para regresar al cuadrilátero

Cada vez se encuentra más cercano el regreso al cuadrilátero del luchador internacional de origen salmantino, Séptimo Dragón, quien a casi un año de sufrir accidente que lo puso al borde de la muerte, ha recibido luz verde para cualquier tipo de reto que venga para él e incluso a mediados del próximo año podría llegar por primera vez a las arenas de lucha libre del viejo continente.

A finales del año pasado, Séptimo Dragón sufrió un accidente en motocicleta que estuvo a punto de acabar con su vida, “fue algo que de repente cayó como sorpresa en la Lucha Libre, en el estado y ciudad de Salamanca principalmente, fue un accidente que casi acaba con mi vida, me dejó inactivo un buen tiempo, actualmente físicamente tratando de recuperarme, salí del hospital pesando cincuenta kilos, estuve dormido quince días, nunca supe nada, hasta que desperté me enteré de todo lo que pasó, agradezco públicamente a todos quienes estuvieron al pendiente, por el apoyo, oraciones y eventos a beneficio, a todos ustedes les quiero decir que Séptimo Dragón está de regreso”.

Con respecto a su regreso al cuadrilátero comentó, “planeó regresar en Enero, es la fecha aproximada, pensando en algunos pequeños cambios en la imagen, presentación e incluso estilo de lucha, todo ello con el apoyo de quienes me ayudan a tener la logística de mi carrera”.

En cuanto a la arena que podría albergar su regreso a la Lucha Libre comentó, “Japón me presentó la oportunidad al igual que Estados Unidos, sin embargo, aquí en México está toda mi gente que ha estado al pendiente de mí, porque no regresar un poco de lo que me han dado”.

Enfatizó, “ya deseo subir y volver a estar en el ring, escuchar mi música de presentación, con toda la emoción a tope, sé que me falta menos, estoy muy cerca de que esto suceda (zic)”.

Séptimo Dragón, tiene 13 años de luchador profesional, inició muy joven, a los 13 años de edad comenzó a entrenar en el gimnasio de Rey Muerte en paz descanse, “empecé a entrenar con él, ahora llevo todo ese conocimiento a las grandes empresas y al extranjero, llevo un legado fuerte de él”.

A ello agregó, “él fue mi mentor en Artes Marciales Mixtas y Lucha Libre, en ese entonces él me ponía todas las rutinas, él me regañaba si era necesario; me enorgullece saber que fui uno de los elementos que destacaron dentro del grupo que él tenía de luchadores, llevo en la espalda su nombre a cualquier parte del mundo donde voy a luchar. Él ha sido parte fundamental de todo esto”.

En cuanto al origen de su gusto por este deporte recuerda, “desde pequeño siempre tuve esa noción, cuando era pequeño veía a los luchadores como súper héroes más que como un humano con una máscara, entonces desde que tenía seis años iba a los eventos de Lucha Libre, ahí surge mi sueño de luchador, llego a los 13 años y conozco el gimnasio de Rey Muerte donde empiezo a entrenar al lado de compañeros como Eragon Kid, Mascara de Acero, Volcho, Impala, Polux, Juventud, entre muchos otros, desde ahí comienza a forjarse el luchador Séptimo Dragón”.

Al recordar su debut como luchador manifiesta, “fue algo importante e incluso chusco, yo era muy delgado, como la gran mayoría que iniciamos en esto, mi imagen nada parecida a la que es ahora, lógicamente se nota que eres un poco novato, fue un debut con un poco de nervios, experimenté esa química de emociones, esa excitación de hacer lo que tanto quieres, subirte al ring y ser ese personaje que quieres ser al momento de ponerse uno la máscara, ese nervio y emoción crean esa adrenalina increíble que se siente por todo el cuerpo (zic)”.

En cuanto a su primera lucha en el extranjero recordó que fue en Atlanta Georgia, evento importante al cual acudió en calidad de invitado al lado que Octagón, Dr. Wargner y Lince Dorado, reconocido luchador de Puerto Rico.

Para el enmascarado Séptimo Dragón, la clave que le ha llevado al éxito como luchador ha sido el trabajo duro, el trabajo duro y el trabajo duro, “es ese amor por lo que haces y por lo que amas, hay que trabajar para que eso suceda, la clave de todo es el trabajo duro (zic)”.

El nombre de Séptimo Dragón surge de la mitología oriental que le permitió llegar al número siete con toda su carga simbólica que aunado al dragón, elemento que le encanta, dio lugar al nombre que usa con mucho orgullo.

En cuanto a los personajes que ha utilizado en su trayectoria deportiva explica, “en un inicio debuté con el nombre de Rejoneador, la imagen era un tipo Torero, imagen prestada de Mascara de Acero, otro de mis maestros, esa imagen la use por un tiempo hasta que decido usar mi propio nombre, desde ahí a la fecha sigo con el mismo nombre a no ser que alguna empresa guste cambiarme el nombre, porque a veces ellos ponen sus nombres, mientras no sea así seguiré usando el nombre de Séptimo Dragón”.

A lo largo este tiempo su indumentaria y máscara ha sufrido algunos cambios, “todo el tiempo trato de estar innovando, los cambios más radicales son los colores, siempre ando buscando que la gente se vaya con algo diferente en cada presentación en la que estoy, el diseño es muy similar, un diamante en la frente, alas de dragón en los costados de la máscara, un kanji japonés que dice éxito por la parte de la nuca al igual en las mallas, son simbologías que sigo usando con ciertas modificaciones en el diseño”.

Gracias a su talento y facultades desarrolladas para la Lucha Libre, Séptimo Dragón ha estado en todos los estados del país de las barras y las estrellas (E.E.U.U.), Puerto Rico, Panamá, Japón, gran parte de Sudamérica, “se vienen cosas importantes para mediados del siguiente año, posiblemente pueda concretarse algo para Europa e ir a mostrar parte de la Lucha Libre mexicana; estoy muy contento por todo lo que me ha dado la Lucha Libre como la oportunidad viajar, el que te paguen por hacer lo que más amas es una de las más grandes satisfacciones en la vida”.

Entre los logros cosechados por Séptimo Dragón se encuentra el campeonato obtenido dentro del Torneo de las Naciones celebrado en Denver Colorado con la participación de Puerto Rico, Australia, Estado Unidos, Japón y México.

Ha ganado el trofeo de la The Riversa School en Texas, Ha sido campeón de parejas y tríos, actualmente trae el campeonato de la empresa de Lucha Libre de Phoenix Arizona, campeonato Ali, campeonato DTU.

Actualmente sigue tratando de buscar más triunfos y más campeonatos, con las rivalidades que sean necesarias e incluso llegar a la apuesta de máscara contra máscara o máscara contra cabellera, “estoy en luz verde para cualquier tipo de reto que venga para Séptimo Dragón”.

Así también adelantó que en su regresó a la Lucha Libre buscará tomar camino por Estados Unidos en busca de pruebas para entrar a la WWE.

El enmascarado salmantino es una persona aguerrida a sus sueños, terca cuando algo se le mete a su cabeza hasta lograrlo, gran parte de eso ha sido factor para lo que ha sido su carrera deportiva.

Séptimo Dragón, es considerado como uno de los 20 luchadores mexicanos que actualmente tienen contrato con alguna empresa de lucha libre en extranjero.

Además es conocido con el apodo de “King of Air”, que significa el Rey del Aire por ser un atleta aéreo espectacular. Usa movimientos como Corkscrew Plancha y Moonsault, Bodyblock suicida.

El enmascarado salmantino, es un atleta internacional de primer nivel, en el 2019 considerado uno de los luchadores más destacados en el país, impresionando a promotores, medios y aficionados. Su nombre ha aparecido en diversas organizaciones mexicanas y a la fecha calificado como una estrella emergente del pancracio.