Séptimo Dragón arranca con triunfo travesía por el país del Sol Naciente

A poco más de seis meses de haber regresado al ring tras un año de estar en recuperación por accidente sufrido a finales del año 2020 que le tuvo entre la línea delgada de la vida y la muerte, el luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón ha conquistado el Tokio Dome City Hall, de Japón, ahora luchará en el Korakuen Hall, la arena más popular de todo el país nipón.

Luego de debutar en la empresa de Lucha Libre GLEAT de Japón, el luchador mexicano comentó: “Me fue increíble, gané la lucha junto con Kaz Hayashi y Soma Watanable, desde el primer segundo que entre al ring, me puse a hacer lo que mejor sé hacer, a la gente le encantó, se me enchinaba la piel al escuchar el grito de séptimo medio en japonés, estoy muy contento por el recibimiento que me ha dado el público japonés” (sic).

El próximo mes luchará en la arena de Lucha Libre más popular del país de Japón.

El enmascarado salmantino junto con el experimentado luchador japonés Kaz Hayashi y Soma Watanable en el marco del primer aniversario de la empresa GLEAT se midió en choque de tercias a Hayato Tamura, Kazma Sakamoto y Quiet Storm de Bulk Orchestra, saliendo avante los de su bando.

La presentación triunfal del gladiador salmantino en el país del Sol Naciente quedó enmarcada por el magno evento GLEAT Ver. 3 donde fueron ocho los combates de este cartel, mismo que incluyó varios duelos con invitados especiales, una lucha femenina y un encuentro de campeonato donde se puso en juego el único título de la empresa.

Japón es un país que tiene una gran tradición en cuanto a lucha libre se refiere, la tierra oriental es una de las que ofrece mayor calidad en el encordado y la de mayor dificultad para conquistar.

El gladiador salmantino ha asumido el reto, ha comenzado a forjar su propia historia en la Lucha Libre del país del Sol Naciente, y en la cual su nombre e indumentaria se encuentra inspirado.

Y es que el nombre de Séptimo Dragón surge precisamente de la mitología oriental que le permitió llegar al número siete con toda su carga simbólica que aunado al dragón como base del folcklore japonés ha dado lugar a la imagen de este primer luchador salmantino de talla internacional con presentación en arenas de Estados Unidos, Puerto Rico Panamá Japón y gran parte de Sudamérica.

En ese sentido, refiere: “Estoy muy contento por todo lo que me está pasando, creo ya era momento que este tipo de cosas llegaran a mi vida y disfrutándolo con tanto amor por lo que amo ser, la vida me está dando tantos buenos recibimientos”.

En cuanto a su futuro inmediato en la Lucha Libre de Japón destacó, “he hablado con uno de los dueños, regreso a Japón el siguiente mes, ahora a otra arena importante de Tokio que es el Korakuen Hall, estoy bien contento por todo, este es uno de mis sueños más grandes por el cual he trabajado desde el primer día que comencé a entrenar”.

A lo largo de trece años que tiene como luchador profesional, el enmascarado salmantino se ha obtenido el cinturón de campeón del mundo obtenido en Torneo de las Naciones celebrado en Denver, Colorado con la participación de Puerto Rico, Australia, Estados Unidos, Japón y México.

Así también ha ganado el trofeo de la The Riversa School en Texas, ha sido campeón de parejas y tríos, campeón en la empresa de Lucha Libre de Phoenix Arizona, campeón Ali, campeón DT y campeón IPW.