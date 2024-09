Sentido adiós a Ismael Lugo González “El Viejillo”, ícono del futbol salmantino

Hasta su última morada fue acompañado por gran cantidad de personas del medio futbolístico, Ismael Lugo González “El Viejillo”, ex jugador profesional del Club León, Petroleros de Salamanca y “Cuerudos” de Ciudad Victoria, acaecido el pasado 20 de septiembre en esta localidad. Ismael Lugo González “El Viejillo” fue velado en la funeraria de la Sección 24, donde acudió mucha gente del medio futbolístico, así como jóvenes que él formó en su etapa como impulsor, difusor y promotor de talento salmantino. También estuvieron presentes integrantes de la familia “guinda”, conformada por jugadores ex profesionales y ex integrantes de la selección petrolera de futbol. El ex jugador fue llevado a su última morada tras ser celebrada una misa en la capilla de la Sección 24, ahora sus restos descansan en el Panteón Villa de la Paz.

Ismael Lugo González, ícono del futbol salmantino

A lo largo de su vida, Ismael Lugo González “El Viejillo” se ganó el respeto y aprecio por su contribución al deporte, convirtiéndose en ícono del futbol salmantino, al grado de ser homenajeado en vida por autoridades municipales, diversas ligas de futbol amateur de la localidad, equipos profesionales y distintas agrupaciones de jugadores ex profesionales. Actualmente se cuenta con una placa en su honor en la Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” de Salamanca, así como en el tercer campo del Futbolito RIAMA que lleva su nombre y en el Salón Estatal de la Fama.

En el equipo León de Primer División jugó al lado de legendarios jugadores.

Ismael Lugo González “El Viejillo” nació el 13 de febrero de 1941, en la Ciudad de León, Guanajuato. Sus padres fueron Primo Lugo y María Luisa González, siendo el mayor de ocho hermanos. En su infancia, empezó a desarrollar el gusto por la práctica del fútbol, al jugar las famosas “retas” con sus amigos. Al crecer, formó parte de varios equipos juveniles y fue convocado a formar parte de la selección Guanajuato, que competía en torneos nacionales de futbol amateur. Fue campeón nacional juvenil y de Primera Fuerza en Monterrey, Nuevo León. Destacó por su técnica y potente manera de pegarle al balón, ganándose el mote de la “Antena” Lugo.

A lo largo de 30 año impulso, difundió y promovió talento salmantino con el equipo RIAMA.

Pasó a formar parte del equipo León de Primera División en 1962, jugando al lado de legendarios jugadores. Luego se unió a Petroleros de Salamanca y más tarde a los “Cuerudos” de Ciudad Victoria. Después regresó a los Petroleros, donde tuvo destacadas temporadas, llegando a disputar una semifinal contra el Universidad de Guadalajara en los años 70.

Ismael mostró una gran entrega por los colores que defendió. A lo largo de su trayectoria, jugó como defensa o medio, anotando numerosos goles gracias a su potente disparo y excelente cabezazo. En el equipo Petroleros de Salamanca, tuvo su retiro como jugador profesional y comenzó su carrera como entrenador, dirigiendo al equipo durante dos temporadas y al equipo Salamanca de tercera división en dos ocasiones.

A lo largo de 30 años formó en el Club Riama una gran cantidad de buenos jugadores, muchos de ellos llegando a jugar profesionalmente en diferentes divisiones. También fue entrenador de la Selección Petrolera de Salamanca, llegando al nacional e incluso tuvo a su cargo el selectivo de la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil en etapa estatal rumbo a la Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE.

Hace algunos años en el salón estatal de la fama fue develada una placa en honora Ismael Lugo González “El Viejillo”.

Debido a complicaciones en su estado de salud y con 83 años de edad, Ismael Lugo González “El Viejillo” se ha adelantado en el camino, dejando un legado de disciplina y amor por el futbol en cada uno de los corazones de quienes tuvieron la fortuna de crecer como futbolistas bajo su cargo.