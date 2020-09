Seleccionados en Bádminton regresan a entrenamientos presenciales

Acatando protocolos y medidas sanitarias de acuerdo al Semáforo Estatal de Reactivación de los diversos sectores de la sociedad regresan a entrenamientos presenciales seleccionados guanajuatenses de origen salmantino de la disciplina de Bádminton, en especial los clasificados a los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte.

El cambio de rojo a naranja del Semáforo Estatal ha permitido al menos a los seleccionados salmantinos de bádminton regresar de manera gradual a sus entrenamientos presenciales luego de haber trasladado por varios meses sus entrenamientos a casa por el problema de la contingencia sanitaria.

Las limitantes por las cuales han atravesado los badmintonistas salmantinos durante la contingencia sanitaria no han sido obstáculo para entrenar y seguir esforzándose juntos.





Los entrenamientos de los seleccionados estatales de bádminton se llevan a cabo bajo protocolos y medidas sanitarias.





Y es que a lo largo de varios meses que estuvieron cerradas las unidades deportivas por dicho motivo, los entrenadores de bádminton estuvieron en contacto con los atletas, a quienes estuvieron enviando sus rutinas de entrenamiento e invitando a adaptarse a los espacios disponibles en el hogar.

Los entrenamientos constaron de un alto grado de cardio, con algunos ejercicios alternados de fuerza muscular y práctica de agarre de raqueta, además de ejercicios de reacción utilizando objetivo que tuvieran a la mano como monedas, lápices, etc.

En relación al regreso a las sesiones presenciales de los seleccionados salmantinos, Alfonso Dario Sánchez Mena, entrenador de bádminton comenta, “vamos de menos a más, estamos atentos a las indicaciones de las autoridades, en tanto al semáforo y protocolos sanitarios nos mantenemos informados para así poder asistir sin ningún riesgo, las actividades por el momento están divididas por sesiones de tres horas, cuatro días (lunes, martes, miércoles y jueves), por el momento solo se presentan los seleccionados, aún faltan algunos atletas por acudir ya que los padres de familia aún no se sienten totalmente seguros respecto a la situación del Covid – 19, entonces de nuestra parte tampoco estamos presionando ya que es entendible”.

Con respecto a los protocolos y medidas sanitarias implementadas durante los entrenamientos presenciales comenta, “las medidas son las propuestas por la COMUDE y consisten en el uso del cubre bocas durante los traslados, toma de temperatura al ingresar a la Unidad Deportiva, aplicación de gel antibacterial, sana distancia, entre otras recomendaciones”.

En cuanto a cómo han regresado física y técnicamente comenta, “un poco aturdidos en el aspecto de la técnica de juego ya que no pudieron realizar tantas actividades respecto al deporte como ellos querían, pero poco a poco vamos retomando y regresan a su nivel óptimo, afortunadamente están recuperando su condición física con rapidez”.

Para terminar señaló, “aún tenemos seleccionados entrenando en casa, así como el resto de los atletas, ya tienen sus respectivos ejercicios para cada semana”.

Los atletas salmantinos clasificados a los Juegos Nacionales de la CONADE en la disciplina deportiva de Badminton se encuentra Paola Martina Delgado Montero (Sub 15), Ivanna Andrea García Mendoza (Sub 15), Pedro Alejandro Martínez Cancino (Sub 17), Fernando Contreras Uribe (Sub 17), Yahir Emiliano Mendoza García (Sub 19). Entrenador Gerardo Alberto Sánchez Mena, José Arturo Ramírez Torres y Alfonso Darío Sánchez Mena.