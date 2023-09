Seleccionada nacional de Hockey Sobre Pasto tercer lugar en reto Hazlo Viral

“No tenga miedo, hágalo y si no destaca vea como le hace para destacar y como mejora, el pero es que por miedo no hacemos nada y nunca empezamos, nadie lo va hacer bien a la primera, quítense el miedo a fracasar, vayan y fracasen para que aprendan, porque fracasaron y luego lo vuelven hacer y cada vez lo hacen mejor”, es la invitación con la cual inicia el video de Tik Tok elaborado por la seleccionada nacional mexicana femenil de Hockey Sobre Pasto, Fernanda Oviedo Guadarrama, como parte del reto “Hazlo Viral 2023”, a través del cual gobierno del estado de Guanajuato premia los contenidos de valor más creativos y fortalece la comunicación con las y los jóvenes a través de las redes sociales.

El video de un minuto de duración plasma imágenes a través de las cuales se da a conocer parte de la activación física realizada por la seleccionada nacional mexicana a manera de preparación para lo que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 donde el combinado tricolor hizo historia al convertirse en la primera generación de hockistas mexicanas en colgarse la medalla de oro.

Fernanda Oviedo, Seleccionada Nacional Mexicana de Hockey Sobre Pasto a través de su video invita a no dejarse vencer por los miedos.

Como clímax de la presentación se presentan imágenes del momento histórico para el hockey femenil mexicano donde las seleccionadas nacionales ganan la medalla de oro y con ello el boleto a Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

En las postales se puede apreciar a la seleccionada nacional mexicana salmantina celebrando la obtención de la medalla de oro en compañía de familiares y compañeras de equipo.

El video remata con la invitación a levantarse y ponerse en marcha, no dejar que nada les detenga, descubrir el increíble poder que se lleva dentro, a superar las metas y romper barreras, en caso de detenerse que sea solo para tomar fuerzas y continuar hasta alcanzar la meta.

Como guión gráfico de su video plasma la obtención de la histórica medalla de oro ganada en JCC San Salvador 2023.

Para ello el audio se ve acompañado de diversas imágenes de distintas disciplinas deportivas en las cuales han destacado en los últimos años deportistas salmantinos.

La presentación concluye con el mensaje, “cada vez que llegas a ser activo, estás sintiendo el beneficio de una vida llena de salud, energía y bienestar, enfrenta cada día con valentía y dedicación”.

Al respecto, la medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Fernanda Oviedo Guadarrama señala, “ha sido una gran experiencia participar dentro de este evento anual organizado por gobierno del estado a través de diversas dependencias, el objetivo ha sido elaborar un video motivacional para invitar a la sociedad a realizar ejercicio”.

Para elegir a los ganadores en los diversos temas expuestos (turismo, Deporte, Prevención, Medio Ambiente, Salud, Innovación y Mente Factura) a través de videos el comité organizador tomó en cuenta aspectos como el alcance del video, creatividad, diseño, contenido, entre otros aspectos.