Selección Olímpica, un sueño hecho realidad: Roberto “Piojo” Alvarado

Gracias a su perseverancia, constancia y disciplina, hoy en día la vida se ha encargado de premiar al jugador salmantino Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, con la oportunidad de representar a México dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, un sueño de niño hecho realidad.

Desde pequeño practicó futbol en la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

Al respecto, Guillermo Alvarado, papá del jugador del Club Cruz Azul, comenta: “Como familia muy contentos y orgullosos de los logros de Roberto Alvarado; hoy en día le toca participar con la Selección Olímpica, un sueño hecho realidad para él, muy convencido de lo que representa este evento de clase mundial para México. Él va muy motivado a que regresarán con una medalla y, claro, nosotros también estamos convencidos de que nuevamente esta selección hará un papel muy importante en Tokio”.

A ello agregó que “nosotros, como familia, siempre intentamos mi esposa y yo apoyar a los muchachos, a él, Iván y Memo, nuestros hijos, el día de hoy le toca estar en niveles muy altos, no sin antes haber pasado por un sinfín de situaciones entre complicadas, no tan complicadas, muy favorables y desavenencias, hasta el momento de pensar en decir ya no quiero seguir jugando futbol”.

Uno de esos momentos fue a la edad de 13 años, ya siendo parte de las Fuerzas Básicas del Club Celaya, tuvo la idea de dejar de jugar futbol por incursionar en el deporte extremo de las patinetas, gusto y habilidad desarrollada en él gracias a un grupo de amigos de la colonia que por las tardes salía a patinar, a la fecha sigue coleccionando algunas patinetas.

Durante su infancia al igual que sus hermanos, enfrentó varias adversidades, una de ellas el problema de alcoholismo que tuvo su padre. Además de la escasez de dinero por la cual llegaron a pasar, situación que llevó a su mamá a buscar la manera de apoyar a la economía del hogar para que él y sus hermanos pudieran viajar diariamente a las fuerzas básicas de Club Celaya.

Con el impulso de su papá formó parte del equipo Suterm de esta localidad.

“Hoy en día la vida lo premia con el sueño olímpico, esto es parte de ese mensaje de transmitir a las generaciones ahora de niños y adolescentes que este tipo de carreras no son tan fáciles como se ve, ya cuando están en un momento importante de jugar en primera división y jugar en selección, hay un recorrido atrás, momentos difíciles los cuales hay que irlos sorteando, y justamente que sea hoy la motivación para muchos chicos que están practicando futbol y otros deportes, a que con perseverancia, constancia y disciplina, todo se puede, él ha logrado cosas importantes y esperamos que logre muchas más”, señaló el papá de Roberto “Piojo” Alvarado.

El sueño de ser jugador profesional y con ello un día representar a México dentro de unos Juegos Olímpicos e incluso dentro de un mundial, lo inició desde pequeño por su gusto y afición al futbol al grado de recibir por petición de él mismo el mote del “Piojo” por su admiración al jugador argentino, Claudio “El Piojo” López.

En ese entonces se conformó un selectivo integrado por niños del equipo Suterm y Necaxa de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, mismo que participó en proceso de Olimpiada Nacional, ahora denominados, Juegos CONADE, haciendo buen papel este representativo al llegar hasta el nacional.

Junto con otros niños salmantinos llegó a fuerzas Básicas del Club Celaya, entre ellos su hermano.

Dentro de este selectivo, no jugó Roberto “Piojo” Alvarado pero sí su hermano, Iván Alvarado, quien al igual que otros niños salmantinos son invitados para ir a prueba con Fuerzas Básicas del Club Celaya y a su vez con el Cruz Azul, aunque con este último club en aquél entonces no pasó nada, de ahí por lo cual se quedaron en Celaya.

El Club Celaya comenzaba a participar con sus fuerzas básicas en Torneos Federados categorías infantiles, fue entonces que los visores voltearon a Salamanca, especialmente al equipo Necaxa y Suterm de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil.

En ese momento se dio la llegada de algunos niños salmantinos a fuerzas básicas del Club Celaya, entre los cuales se encontró Roberto “El Piojo” Alvarado, así como sus hermanos Iván Alvarado y Guillermo Alvarado Jr., además de los también salmantinos, Edson Gutiérrez actual jugador del Club Monterrey, y ahora jugadores ex profesionales como Mario “Niño” Cárdenas, Charly Cabrera, Alan Pérez, El Puma y Andrés “Motón” Garza, entre otros.

Iniciada su participación dentro del Torneo Federado, algunos de ellos, empezaron también a entrenar con el equipo de Tercera División, entre ellos “El Piojo” Alvarado.

Ese año, el equipo de Tercera División tuvo entre sus filas a jugadores salmantinos, al igual que en la dirección técnica con Andrés Garza, jugador ex profesional.

Un año donde el equipo se queda con el subcampeonato, además de conseguir el ascenso a la extinta Nuevos Talentos de Liga Premier, después conocida como Serie “B” de la Liga Premier.

Posteriormente con Gustavo “El Chavo” Díaz, como entrenador del equipo Celaya en Liga de Ascenso o Liga de Plata, el jugador salmantino Roberto “Piojo” Alvarado es convocado a entrenar con el primer equipo de la ahora Liga de Expansión o Desarrollo.

En Liga de Expansión, el jugador de la colonia Los Pinos debuta en septiembre del 2013 con 15 años, enfrentando a Estudiantes Tecos en el estadio Miguel Alemán y defendiendo el escudo de los Toros del Celaya; días antes también había hecho su presentación en la Copa MX, ante el mismo rival.

Contentos y orgullosos de los logros de Roberto Alvarado.

En sus inicios como jugador profesional del Celaya de Liga de Expansión, hizo dupla en el ataque con el inglés Redshawse, sorprendido por las cualidades del jugador salmantino, pide a su representante que le consiguiera una prueba Citizens.

Gracias a lo anterior, el cuadro inglés, en colaboración con el Club Celaya, apoyó al habilidoso jugador salmantino para que viajara a Manchester. Sin embargo el no estar en compañía de sus padres y no tener 18 años de edad, le impidió quedarse en el club, al ser estos requisitos una normativa de ese país. Días después enfrentó la misma situación con el Liecester City.

A pesar de no quedarse en alguno de los dos clubs por dichos motivos, el juvenil futbolista no se desanimó y aprovechó la experiencia vivida, además de incrementar su nivel de juego.

En sus tres primeros años y medido como futbolista profesional, Roberto “Piojo” Alvarado acumuló 83 apariciones y 13 goles con el equipo Celaya.

Para el verano del 2016 es incorporado a Primera División, no sin antes firmar sus mejores cartas en Liga de Ascenso como titular indiscutible, con apenas 18 años de edad y seis anotaciones en fase regular.

El apoyo de su esposa ha sido incondicional e importante en su carrera.

A partir de ese momento, Roberto “Piojo Alvarado ha ganado nueve de once finales disputadas, incluyendo una con Selección Nacional Mexicana Mayor.

En pleno ascenso de su carrera deportiva, Roberto “El Piojito” Alvarado fue alcanzado por el Covid–19, quedando marginado de los primeros juegos del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, sin embargo, en base a trabajo y ganas de mejorar revirtió este mal momento.

Recientemente el jugador salmantino firmó con su nombre y especial dedicatoria hasta el cielo su quinto título de campeón con La Máquina (cuatro copas y una liga).

A su corta edad se le han dado logros importantes, entre los cuales se enlista: campeón de Liga Guard1anes 2021 Clausura (Cruz Azul), Campeón Preolímpico 2021 (Selección Nacional Mexicana Sub-23), Campeón Copa por México 2020 (Cruz Azul), Campeón Leagues Cup 2019 (Cruz Azul), Campeón Súper Copa MX 2019 (Cruz Azul), Campeón Copa Oro 2019 (Selección Nacional Mexicana Mayor), Campeón Copa MX Apertura 2018 (Cruz Azul), Campeón Copa MX Clausura 2018 (Necaxa) y Campeón en Liga de Campeones (Pachuca). Además ha sido Subcampeón de Liga en Apertura 2018 (Cruz Azul) y Subcampeón Torneo Toulón 2018 (Selección Nacional Mexicana Sub 21).

Ahora con 22 años de edad se encuentra entusiasmado por ser parte de la Selección Olímpica y motivado por la generación que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

Ya se encuentra en Tokio con Selección Nacional de México Sub-23.

El orgullo de Salamanca y multicampeón jugador profesional está convencido de regresar con una medalla de la justa veraniega.

A nivel de Selección ha disputado más de 20 partidos, cuenta con tres goles internacionales y colaboró para que la Selección de México Sub 23 clasificara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1.

En esa misma línea, forma parte del cambio generacional que se ha venido gestando a nivel de Selección Nacional Mexicana Mayor como parte del proceso rumbo al mundial de Qatar 2022.