Se prepara selectivo Sub 18 y Sub 21 varonil de hockey sobre pasto

Bajo la supervisión del entrenador Miguel Angel Martínez Sánchez se preparan un total de 32 hockistas salmantinos que representarán a Guanajuato en la disciplina deportiva de Hockey Sobre Pasto dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2020.

Las sesiones de entrenamiento de ambos selectivos guanajuatenses se desarrollan en la cancha de Hockey Siglo XXI de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

Al respecto Miguel Angel Martínez Sánchez comenta, “nos estamos preparando con los selectivos guanajuatenses categoría Sub 18 y Sub 21 varonil que participarán en los próximos juegos CONADE 2020. Además tengo seleccionados y seleccionadas nacionales que siguen activas para futuras concentraciones”.





La preparación se encuentra ahora en resistencia especial competitiva trabajando la mayor parte de las sesiones físicas en cancha con estímulos similares a la competencia (zic).





El selectivo Sub 18 cuenta con casi 18 atletas de los cuales serán elegidos los 15 mejores, mientras que el selectivo Sub 21 cuenta con 14 atletas.

En este sentido Miguel Angel Martínez Sánchez expresó, “en ambas categorías se busca conformar selectivos competitivos en base a los mejores atletas de cada categoría y sesiones de entrenamiento, en la Sub 18 tendremos que elegir solo a 15, mientras que en la Sub 21 aún no se completa el total de jugadores que pueden ser registrados, el motivo o razón es que mucha gente a esta edad deja de participar por cuestiones de escuela o trabajo (zic)”.

Miguel Angel Martínez Sánchez como entrenador de ambas categorías cuenta con dos auxiliares, Daniel Páramo Ramírez en la Sub 18 y Víctor Manuel Castillo en Sub 21.





Las expectativas como siempre es quedar entre los primeros 3 lugares, nosotros estamos entrenando para ganar.

finalizó