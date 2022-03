Se apunta Mads Ostberg al Rally de las Naciones

León, Guanajuato.- El segundo invitado al Rally de las Naciones está listo, se trata del piloto noruego Mads Ostberg, un viejo conocido de las terracerías guanajuatenses.

Será la primera vez que el ex integrante de Citroën y M-Sport corra bajo este formato, sin embargo, en el Rally Guanajuato México, fecha oficial del WRC, llegó a registrar un par de podios en seis presentaciones, el primero en 2015 tras obtener el segundo lugar con el equipo del doble chevrón, mientras que un año más tarde fue tercero al volante del Ford Fiesta RS.

“Estoy muy feliz de volver a México, es un evento que disfruté mucho en el pasado y del cual tengo gratos recuerdos, algunos buenos podios por ahí, así que será agradable estar nuevamente por allá, recorrer los tramos y gozar de ese maravilloso ambiente, todo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, diría que es único y por eso disfruto bastante ir a México”, comentó Ostberg.

Exited to return to Mexico 🇲🇽 for Rally of Nations https://t.co/IhOi2BGf0V — Mads Østberg (@MadsOstberg) March 2, 2022

Pese a no conocer que auto tendrá a su mando y con quien hará equipo para defender la causa noruega, Mads sentenció que hacer rally en suelo azteca es “una experiencia complicada ya que el evento es único en términos de altitud y etapas, de verdad hay tantos tramos agradables, para ser honesto, muchos de esos se cruzan entre sí, entonces podrían hacer otro rally en diferente época del año y llamarlo de otra manera”.

Asimismo, el nórdico reveló que Otates sigue siendo su ruta favorita ya que “es un lugar por el cual hemos pasado muchas, muchas veces, las condiciones del camino son increíbles y según he visto viene de nuevo en el itinerario, así que deseando que llegue la fecha y reencontrarme con todos los aficionados mexicanos que son bastante ruidosos, no tan silenciosos como los europeos”.

De esta manera, Mads Ostberg se une al finlandés Harri Rovanpera como los primeros anotados para el Rally de las Naciones que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril.

