“Satisfacción inigualable ver debutar a Natalia en Liga MX Femenil”, Fernando Muñoz

El debut de la jovencita guanajuatense, Natalia Muñoz González “Yaya” con el primer equipo del Club Tigres de la Liga MX Femenil, en juego de ida del denominado campeón de campeonas deja satisfacción inigualable en su familia que desde tierras salmantinas la apoyan y esperan esta noche pueda celebrar al lado de sus compañeras con el título.

Al respecto Fernando Muñoz, papá de la amazona salmantina comentó, “Felices por su debut, se han dado las circunstancias en el sentido que es un proceso, hemos tratado de tomar las mejores decisiones y no apresurarnos; jugar y debutar en un equipo grande ha sido un proceso de espera, de no tomar decisiones a la primera, porque ofertas ha habido muchas en otros equipos de media tabla, la clave ha sido esperar, pero sobre todo la confianza de ella, a la par de sus estudios”.

A ello agregó, “Desde pequeña ella disfruta del futbol, en sus inicios tuvo que jugar con niños, porque en Salamanca no se tiene una liga como tal de niñas, ha tenido que pasar por altibajos, desde su lesión que sufrió por la patada que le dio en su rostro un caballo, hasta irse a Tijuana, una ciudad compleja, previo a ello con la oportunidad de representar a Guanajuato en el nacional 2006 donde los visores de CEFFO Baja California la detectaron e insistieron para que estuviera con ellos y así fue, porque la otra situación era Pachuca, ya había pasado su visoria, sin embargo, por algunas circunstancias de Liga MX Femenil que no arrancaba tuvieron que parar muchas cosas, sin embargo, con el arranque de la Sub 16 donde ella empezó, ha sido una oportunidad para todas las niñas, porque no había cobijo para ellas en Clubs de Primera División (sic)”.

Natalia “Yaya” Muñoz, desde hace poco más de un año es parte del Club Tigres, ha sido parte del equipo Sub 18 Femenil, además de atender convocatorias a nivel de Selección Mexicana Sub 17, entre ellas giras por el viejo continente.

Con la llegada de la estratega española Mila, al banquillo del Club Tigres, la jovencita salmantina una vez más fue convocada a pretemporada del primer equipo para después recibir la oportunidad de debutar en Liga MX Femenil.

El debut de Natalia “Yaya” Muñoz se ha dado en el marco de la serie Campeón de Campeones disputado entre el campeón Tigres (Apertura 2022) y América (Clausura 2023).

La ventaja se encuentra a favor del equipo Tigres tras imponerse en el Estadio Azteca dos goles por cero, ahora la serie se traslada al Estadio Universitario donde las felinas con ventaja en el marcador cobrarán la visita.

Sin duda que el debut de Natalia “Yaya” Muñoz en Liga MX Femenil se ha convertido en otro referente y claro ejemplo para las niñas con la ilusión de formar parte de un club profesional.