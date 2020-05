Samantha Aguilar, multimedallista en Olimpiada Nacional

A lo largo de ocho años el Squash se ha vuelto parte de la vida de la jovencita salmantina Samantha Aguilar Juárez quien desde el 2014 se ha caracterizado por colgarse medallas para el estado de Guanajuato dentro de la Olimpiada Nacional que ahora lleva por nombre Juegos CONADE donde buscará colgarse su séptima presea representando a Salamanca y con ello comenzar a cerrar su proceso dentro de la máxima justa deportiva amateur del país.

Samantha Aguilar motivada por su tío, desde los diez años de edad comenzó a practicar el Squash el cual describe como “un deporte realmente increíble”, donde a lo largo de ocho años se ha esforzado en alcanzar cada una de sus metas.





Samantha Aguilar mantiene entrenamientos rumbo a Juegos CONADE.





Al respecto comenta, “busco terminar mi fase juvenil ganando medallas y poder prepararme como entrenadora (zic)”.

En ocho años que lleva practicando el Squash, Samanta Aguilar, ha participado en seis olimpiadas nacionales donde en total ha obtenido para el estado de Guanajuato 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

“Me considero una buena jugadora, cuando me fijo una meta me esfuerzo en alcanzarla, lo inmediato es seguir ganando medallas y para eso me estoy preparando”, señaló Samantha Aguilar.









Los Juegos Nacionales CONADE han sido aplazados para el segundo semestre del presente año a consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive en todo el país por el Covid – 19 y tentativamente a realizarse a partir del mes de Septiembre comentó, “estoy haciendo rutinas en casa todos los días y estoy cuidando mi alimentación, estamos tomando en cuenta todas las recomendaciones emitidas y regresar lo mejor posible a practicar el deporte que se ha vuelto parte de mi vida”.