Salvador Tafolla quiere ser referente del equipo Transportes Salamanca

Identificado con la garra y espíritu combativo de la escuadra Transportes Salamanca, el jugador ex profesional y campeón de Copa MX, Salvador Tafolla Godínez, se ha venido convirtiendo en referente del equipo del Pueblo.

Luego de su primera participación con Transportes Salamanca dentro del Torneo de Los Soles, Salvador Tafolla se ha mantenido como parte del equipo que ahora buscará el boleto a la final del Torneo Intersemanal.

Recientemente Salvador Tafolla marcó doblete con Transportes Salamanca.

Salvador Tafolla recientemente se reencontró con el gol como parte del equipo Transportes Salamanca, lo hizo con un doblete registrado en el cierre de la fase regular de dicho certamen.

Luego de aventajar al equipo Transportes Salamanca en el clásico citadino, el ex campeón de Copa MX no podía dar crédito a la voltereta en el marcador sufrida a manos del conjunto CIS Salamanca, escuadras que en cuestión de minutos remontó el marcador tres goles a uno.

El también ex bicampeón del Torneo de los Soles sabía que el equipo no podía bajar los brazos y él ante la ausencia de refuerzos como Pedro Esquivel y Edson “Loco” Rodríguez tenía que aportar toda su experiencia a efecto de regresar al partido lo antes posible.

La reacción del equipo Transportes Salamanca no tardó en llegar, acortando distancia en el marcador e inmedi atamente después empata el partido con la segunda anotación de Salvador Tafolla.

Se ha identificado con la garra y el espíritu combativo del equipo Transportes Salamanca.

Al respecto comenta, “fue un partido espectacular en lo deportivo, realizamos un gran primer tiempo, dominamos, lamentablemente no la metimos, en el segundo tiempo tuvimos de cinco a diez minutos que nos costó, no mostramos la misma actitud y nos fuimos tres a uno abajo, sin embargo, la garra, el orgullo y el coraje de cada jugador nos permitió empatar el partido a tres goles, la vedad merecíamos ganar, íbamos por la victoria con esa inercia mostrada”.

Con respecto al doblete que marcó comenta, anotè el primero y tercero, tuvimos más opciones de gol que no logramos concretar, creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores al rival, sin embargo, los partidos se ganan con goles y no fuimos tan contundentes”.

En cuanto a cómo llegará el equipo a la liguilla luego del vibrante empate a tres goles registrado ante CIS Salamanca comentó, “creo que bastante bien nos calló bien este partido, tanto a ellos como a nosotros para lo que se viene que es la liguilla, que se juega diferente, sin embargo, Transportes siempre da batalla, pelea por el campeonato y esta vez no va a ser la excepción, queremos el bicampeonato”.

Para terminar señalo me gustaría escribir una historia llena de éxito con el equipo Transportes Salamanca, estoy muy agradecido con Dios, directiva, compañeros y afición por la confianza que me han dado, tenemos una gran afición que me ha recibido bien desde mi primer partido, esta afición se merece el título y para ello seguimos en este equipo que nos ha dado tantas alegrías”.