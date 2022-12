Salvador Ojeda, el bajacaliforniano que busca ganar Sol de Oro y Copa ESTO

El jugador ex profesional, Salvador Agustín Ojeda León, proveniente del Pueblo del Pescadero, pequeño ejido del municipio de la Paz, en el estado mexicano de Baja California Sur, por primera vez se encuentra compitiendo dentro del Torneo de Los Soles con un equipo salmantino, anteriormente dentro de este certamen jugó para equipos de Lagos de Moreno sin lograr tener una participación tan destaca como con el equipo Constructora MLC/JCHA, sublíder de la tabla general y primer lugar del grupo cuatro, zona Guanajuato-Querétaro.

Con el equipo Constructora MLC/JCHA cerró primera vuelta como sublíder de la tabla general y líder del grupo cuatro.

El volante Salvador Ojeda llegó para la edición 41 del Torneo de Los Soles en calidad de refuerzo para el equipo Constructora MLC/JCHA, escuadra con la cual en el arranque de la segunda vuelta alista su visita a la Selección Moroleón.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En relación al cierre de la primera vuelta donde el equipo Constructora MLC/JCHA dejó de sumar de tres al registrar su primer empate del presente certamen ante un rival directo en la pelea por el boleto a la liguilla y liderato de grupo, comentó que “San Lorenzo Tequisquiapan fue un rival complicado, bien parado en cada una de sus líneas, venían a eso, aun empate, una jugada y les salió, por ahí nosotros tuvimos un par de jugadas que pudimos finiquitar el partido, intentamos, generamos jugadas de gol, no me preocupa esa parte porque sí estamos generando, sin embargo, nos queda mal sabor de boca porque sabemos que pudimos quedarnos con los tres puntos y la victoria”.

Futbol Golea Constructora MLC 7-3 dentro de la cuarta jornada del Torneo de Los Soles

A pesar del empate, el equipo Constructora MLC/JCHA cerró la primera vuelta como líder de grupo y se mantiene en la pelea por el súper liderato, posición en la cual lograron terminar la edición anterior, “es lo que se busca, se armó un gran equipo para que se muestre, principalmente pasar a la siguiente fase estando en los primeros lugares, ser protagonistas y ya después en la segunda etapa llegar a la final y pelear el campeonato, creo el equipo está para eso, se merece estar en el lugar que estamos, pero no hay que conformarnos con eso, siempre hay que querer más y hay que seguir metiéndole y ganando los partidos que faltan”.

En relación a su primera participación con un equipo salmantino dentro del Torneo de Los Soles señala que, “recibí la invitación de señor Limón, muy agradecido, la verdad es un buen plantel, un gran equipo, son grandes personas, creo que vamos por buen camino a pesar de este último resultado, es mejor que te pasen las cosas ahorita que son aprendizajes a que sucedan en una liguilla, creo hay vamos poco a poco, pasito a pasito, creo vamos a cerrar bien el torneo” (sic).

El jugador bajacaliforniano tiene varias ediciones participando dentro del Torneo de Los Soles, anteriormente, sin actividad tan destacada como con este equipo, que tiene entre sus filas a grandes jugadores.

En cuanto a su palmarés como jugador profesional, saltó al profesionalismo con los Lobos de Cabo San Lucas de Tercera División, estuvo en Tepatitlán donde queda campeón y consigue un ascenso a la Liga de Plata o Expansión tras ganar el campeón de campeones; jugó también en equipos como Cocodrilos de Tabasco, Real Zamora, Reboceros de la Piedad, Jaguares, Atlético San Luis y CAFESSA, con esta última escuadra ganó la Copa Jalisco.

Está muy contento de lo que ha hecho y logrado, pero no conforme, también quiere ganar el Torneo de Los Soles.

El jugador ex profesional nació en los Cabos Baja California, en el llamado Pescadero, aunque actualmente radica en Guadalajara con su hijo y esposa.

Para terminar, señala que “jugar futbol profesional y ganar campeonatos representa mucho aprendizaje y madurez, da apertura en el futbol, esos momentos dejan buen número en tu carrera y mucha alegría porque al final culminas un trabajo de todo un torneo; estoy muy contento de lo que he hecho y he logrado, pero no conforme, siempre uno debe querer más, creo este es un torneo que luce mucho, viste mucho y como no, quisiera ganarlo”.