Salmantinos suben al podio en Liga WKC de Artes Marciales

A pesar de encontrarse en estos momentos más enfocados al ring y deporte de contacto, los hermanos Francisco y Eduardo Flores regresan con primer y segundo lugar respectivamente en la división de forma extrema y tradicional del Mexican Best Figter WKC celebrado en la ciudad de México.

Al respecto Francisco Flores comenta que, “ahorita nuestro objetivo es más el ring y deporte de contacto, estas divisiones nos ayudan a tener mayor destreza y continuar desarrollando habilidades que pudiéramos combinar en la parte del contacto (sic)”.

Dentro del Mexica Best Figter WKC, Francisco Flores compitió en forma creativa donde obtuvo el primer lugar, mientras que en pelea a puntos cayó esta vez hasta el cuarto lugar, mientras que su hermano Eduardo Flores consigue el segundo lugar en forma tradicional mayores de 35 años.

La división de formas es una combinación de movimientos entre las manos y las piernas, combinándolas con la expresión corporal, acrobacia y al ritmo de la música, sin ser una modalidad de contacto.

Enfatizó que, “regresamos contentos, vamos excelente, con primeros lugares en diversa liga, en esta ocasión no llegue a mi división menos de 65 y me subieron a la de 75 kilos donde los peleadores son más pesados, fueron cerca de 35 competidores, tenía que ganar bastantes peleas, llegué a la tercera ronda, quedándome con el cuarto lugar, ahora no queda más que seguir trabajando (sic)”.

En lo que fue el arranque del calendario de competencias en Artes Marciales, ambos participaron en la Liga UIAMA México donde Francisco obtuvo segundo lugar en pointfigthing (combate) y su hermano segundo lugar en pointfigthing y forma tradicional.

Ahora ambos en la división de formas de la Liga WKC se mantienen arriba del podio con un primer y segundo lugar respectivamente.

Con respecto a las competencias que tienen en lista se encuentra la edición 23 de la Copa Valencia a desarrollarse el 12 de Marzo en Mexicali, el Tabasco Open el 26 de Marzo en sede por confirmar, el campeonato de Artes Marciales Impacto Aguila de WKC a realizarse el primero de Abril en Naucalpan Estado de México y analizan acudir a la 40 edición Quebec Open de Artes Marciales a celebrarse del 27 al 29 de Abril en Canadá.