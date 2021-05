Salmantinos se preparan en squash para Juegos Nacionales CONADE 2021

En etapa de preparación para Juegos Nacionales CONADE 2021 se encuentran un total de ocho squashistas salmantinos clasificados a Juegos Nacionales CONADE 2021 a realizarse del 12 al 17 de Junio en Guadalajara, Jalisco.

Sub 19 femenil Astidamia Gómez y Karol Hernández.

En la categoría Sub 19 femenil representarán a Guanajuato las salmantinas Astidama Gómez y Karol Hernández; en categoría Sub 17 varonil Diego Rangel; categoría Sub 17 femenil Daniela Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello; y en Sub 15 femenil Denisse Botello y Ainara Gutiérrez. Entrenadores Mireya Quintal y Luis Quintal. Delegado Ana María Hernández.

Sub 17 varonil Diego Rangel.

Al respecto Luis Quintal comentó, “en estos momentos para poder ir a Juegos Nacionales CONADE nos encontramos tomando en línea un curso propedéutico de acreditación y capacitación de entrenadores deportivos, es de nueve de la mañana a ocho de la noche, dura dos días”.

Sub 17 femenil Daniela Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello.

Con respecto a la preparación que vienen teniendo de cara a la máxima justa deportiva nacional señala, “después de clasificar entrenamos en bloque de transformación que es trabajo solo en cancha, tanto físico como técnico, son cuatro semanas”.

A ello agregó, “posteriormente tendremos dos semanas de realización que se trabaja en condiciones similares a la competencia, más juegos y los jugadores arbitrean como en los eventos”.

Sub 15 femenil Denisse Botello y Ainara Gutiérrez.

Enfatizó, “en esta etapa de preparación concentramos a los clasificados de Salamanca, Guanajuato capital y León. Importante para nosotros entrenar en varios ambientes y lugares diferentes (zic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes [VIDEO] Talento salmantino subcampeón en Copa Mazatlán 2021

La selección estatal de Squash se encuentra conformada por Acambaro (3), León (2), Salamanca (8), y Guanajuato capital (7). En total son 20.

Para terminar señaló, “el Squash es uno de los pocos deportes donde deportistas guanajuatenses clasificaron en todas las categorías (Sub 15, Sub 17 y Sub 19), ramas (varonil y femenil) y modalidades (individual, dobles, dobles mixtos y equipos).