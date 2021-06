Salmantinos representan a Guanajuato en Juegos Nacionales CONADE

Con ocho atletas salmantinos entre sus filas, la delegación guanajuatense de squash arrancó su participación dentro de los Juegos Nacional CONADE 2021.

La delegación guanajuatense de squash se encuentra conformada por 20 guanajuatenses de los cuales ocho son salmantinos, siete de Guanajuato capital, tres de Acámbaro y dos de León.

En el primer día de competencia la delegación comenzó a registrar primeros resultados favorables relativos a los juegos preliminares, el objetivo de todos ellos es subir al podio en su respectiva rama, modalidad y categoría.

Por el municipio de Salamanca compite en la categoría Sub 19 femenil la squahista Astidama Gómez y Karol Hernández; en categoría Sub 17 varonil Diego Rangel; categoría Sub 17 femenil Daniela Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello; y en Sub 15 femenil Denisse Botello y Ainara Gutiérrez. Entrenadores Mireya Quintal y Luis Quintal. Delegado Ana María Hernández.

Entre los prospectos a medalla por Salamanca se encuentra Daniel Camacho, Ana Alfaro y Arleth Botello en Sub 17, así como Denisse Botello y Ainara Gutiérrez en Sub 15.

El squash es uno de los pocos deportes donde deportistas guanajuatenses clasificaron en todas las categorías (Sub 15, Sub 17 y Sub 19), ramas (varonil y femenil) y modalidades (individual, dobles, dobles mixtos y equipos).

Los Juegos Nacionales CONADE 2021 de Squahs se encuentran siendo disputados del 28 de junio al 2 de Julio en Guadalajara, Jalisco.