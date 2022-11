Salmantinos estrenan campeonato en Copa Tecamac de Hockey

Con cuatro copas de primeros lugares, dos de segundos lugares, un tercer lugar y un cuarto lugar en segunda edición de la Copa Tecamac del Estado de México, integrantes del Hockey Club Bienen cierran actividad deportiva 2022 a nivel de competencia.









A lo largo del año integrantes del HC Bienen en diversas categorías tomaron parte de distintos torneos donde subieron al podio como fue la Copa Guanajuato y sobre todo en Juegos Nacionales CONADE con medallas obtenidas para el estado.

En lo que ha sido el cierre de su actividad deportiva anual a nivel de competencia HC Bienen obtiene primer lugar en categoría Sub 7, cuarto lugar en categoría Sub 10, primer lugar en categoría Sub 12 Femenil, segundo lugar en categoría Sub 12 varonil, primer lugar en categoría Sub 15 Femenil, tercer lugar categoría Sub 15 varonil, tercer lugar categoría Social Papás y primer lugar categoría Social Mamás. Entrenadores Edgar García y Cindy Correa, ambos seleccionados nacionales de México.









Para este certamen HC Bienen compitió con 55 jugadores de las diversas categorías como parte del proyecto Hockey para Peques en coordinación con Fundación Gestionar para Crecer.

Ahora los integrantes de HC Bienen retomarán entrenamientos con miras a los juegos municipales y Juegos CONADE 2023.