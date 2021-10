Salmantinos en primer lugar del selectivo estatal de Squash 2021

Tres de los 13 deportistas salmantinos elegidos para formar parte del selectivo estatal de Squahs ocuparon el primer lugar de sus respectivas categorías en lo que ha sido el selectivo estatal rumbo a Juegos Nacionales CONADE y eventos nacionales de Federación del 2022.

La delegación salmantina de Squahs participo dentro del selectivo estatal con sede Polideportivo CODE y Macrocentro CODE, ahí compitieron atletas de Acambaro,

Guanajuato capital y León.

Por el municipio de Salamanca conquistan el primer lugar de su categoría: Emiliano Rosales Quintal en Sub 13 (2010 – 2001) 14 años y menores cumplidos al 31 de Julio del 2022. Así también Ainara Gutiérrez Pérez en Sub 17 (2006 – 2007) 15 – 16 años cumplidos al 31 de Julio del 2022. Y Daniela Camacho Hernández en Sub 19 (2004 – 2005) 17 – 18 años cumplidos al 31 de Julio del 2022.

En la categoría Sub 15 (2008 – 2009) 14 años y menores cumplidos al 31 de Julio 2022 obtienen primeros lugares salmantinos como Annete Dennise Botello Escamilla (segundo lugar), Vitto Eduardo Rangel Fortuna (cuarto lugar) y Joseph Abdiel Cárdenas Alfaro (séptimo lugar).

Dentro de la Sub 17 también quedan ubicados entre primeros lugares salmantinos como Ana Karen Alfaro (segundo lugar), Diego Andre Rangel Fortuna (segundo lugar), Axel Gabriel Botello Escamilla (tercer lugar) y Juan Francisco Casado Anguiano (cuarto lugar).

Y en categoría Sub 19 de igual consiguen primeros lugares salmantinos como Karol Hernández Rodríguez (segundo lugar), Arleth Estefanía Botello Escamilla (tercer lugar) y Astidamia Gómez Sánchez (cuarto lugar).

La Selección estatal de Squahs 2022 estará conformada por un total de 38 atletas guanajuatenses de los cuales 13 son de Salamanca, 11 de Guanajuato capital, nueve de León y cinco de Acambaro.