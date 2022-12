Salmantinos asumen riendas del equipo profesional de Tercera División

De cara a la reanudación de la temporada 2022 – 2023 de la Tercera División Profesional (TDP) se ha dado ha conocer la reestructuración de la cual se encuentra siendo objeto la franquicia de fútbol que desde hace cinco meses se encuentra asentada en el municipio de Salamanca.

Al respeto Alberto Espinoza Blanco, nuevo director deportivo del equipo Salamanca de Tercera División comento que, “el equipo de tercera división profesional cuenta con nueva directiva, un cuerpo técnico netamente salmantino y una reestructura que ha alcanzado la plantilla de jugadores (zic)”.

En la parte administrativa del equipo se encuentra José Luis Ledesma y en la deportiva Alberto Espinosa Blanco; se anunció que regresa como director técnico del equipo, Marco Aurelio Ruiz Toledo, quien tendrá como auxiliar técnico a Raúl Martínez y como preparador físico a Nacho Núñez, todos ellos desde hace tiempo con interés en el desarrollo del fútbol local.

Enfatizó que, “la directiva anterior presentó problemas económicos, el dueño de la franquicia (Presidencia de Jaral del Progreso) nos invitó ha hacernos cargo del equipo, la franquicia tiene un adeudo ante Federación generado a lo largo de doce partidos disputados, administrativamente sin problemas; pero sobre todo enfocados al tema de los jugadores, los resultados deportivos no han sido los esperados por la gente, estamos reestructurando también esa parte para comenzar un proyecto diferente, con miras no ha calificar esta temporada, aunque matemáticamente aún es posible, sin embargo, lo vemos un poco difícil por la diferencia de puntos que hay, pero queremos comenzar a estructurar todo para la siguiente temporada y ahora sí tener un equipo 100% competitivo”.

Marco Ruiz regresa como timonel del equipo Salamanca TDP

Por su parte Marco Ruiz informó que tienen una lista de doce a quince jugadores que les interesa sigan con el plantel, “vamos a complementar con otros diez o doce jugadores del municipio y la región que han participado en la división y saben como se juega en esta categoría, si las cosas salen como las estamos planteando la cara del equipo de tercera división va a ser diferente, va a ser una segunda vuelta muy buena que nos va a dar pauta para recuperar la credibilidad de la gente y a futuro el proyecto sea mucho más prometedor, con objetivos más altos en relación a los que se plantean en esta división”.

Enfatizó, “estoy seguro que va haber calidad, será diferente, no sé hasta donde nos pueda alcanzar, por ahí podríamos estar cerca de los cuatro equipos que califican, decir que vamos a calificar es aventurarnos, lo que podemos prometer a la gente es que va a ser un equipo que peleará de tú a tú contra todos los equipos de la división, partido a partido tendremos la pauta para ver hasta donde podemos alcanzar, los mejores jueces serán los que están del otro lado, los que vienen a observar y apoyar”.





Con respecto a su regreso al equipo recientemente dirigió y tuvo que dejar por adeudos de la directiva con él señaló, “un factor importante para que yo esté de vuelta , son las personas de pantalón largo, por lo que hemos platicado considero son personas directas, responsables y que a final de cuentas se están haciendo responsables, tanto de lo que a ellos no les consta que pasó anteriormente conmigo y a lo que viene, esa parte está bien cubierta; aparte me debo al fútbol, estoy estudiando para ser DT, no me quiero alejar de esto, sin olvidar que Salamanca como Chiapas tiene un lugar en mi corazón, gran parte de lo que he vivido ha sido aquí, mis hijas son de acá, mi vida es en Salamanca y lo que soy ahora se lo debo a Salamanca; regreso con nuevas ilusiones y con mucha confianza, ganas de trabajar y de devolver un poco al municipio de lo que me ha dado; estoy seguro las cosas van a ser diferente y lo que se va haber en la cancha será del gusto de la gente”.

Salamanca jugaría en el Molinito, deja Estadio Sección 24

En cuanto a aquello que les mueve a tomar las rindas de un equipo ubicado entre los últimos sitios de la TDP, Alberto Espinoza, externa que “en primer lugar nos mueve el no ver a Salamanca en los lugares en que estaba, creo Salamanca no se merece tener un equipo en la parte baja de la tabla, además que el municipio y la sociedad dan para que aquí siempre se tenga un equipo en los primeros lugares, sabemos que podemos armar un proyecto demasiado interesante, no es nada más la Tercera División, tenemos planes a corto, mediano y largo plazo, queremos hacer algo deportivo que verdaderamente impacte a todo el municipio”.

Además señaló que, “nos vamos a mover de Estadio, la anterior directiva tenía un acuerdo con Estadio Sección 24, no se cumplieron ciertas cosas, actualmente no están dadas las condiciones para continuar ahí, ante federación tenemos autorizado jugar los domingos a la cuatro de la tarde pero vamos a ver en que día y hora podemos jugar en el Estadio Molinito (sic)”.

Recordó que esta temporada se juega a tres vueltas, ya se comenzó con la segunda y a mediados de Enero del 2023 comienza lo que resta, que son doce partidos de temporada regular.

Por su parte Marco Ruiz destacó que, “en el grupo once califican cuatro equipos, de ahí por lo cual trabajaremos partido a partido para ver hasta donde nos alcanza, tenemos que hacer las cosas bien aunque no califiquemos, el hecho de que un equipo no califique quiere decir que no tendrás posibilidad de llegar aun mejor Club o División mayor, hay que convencer a los jugadores y hacerles ver las oportunidad que el fútbol les puede brindar”.

Mientras tanto Nacho Núñez, preparador físico comentó que, “en los próximos días vamos a evaluar físicamente a los jugadores con diferentes tets sobre capacidades físicas y a partir de ahí desarrollar un plan de trabajo basado en las necesidades que se tengan”.

A ello agregó, “de inicio tenemos proyectado realizar cinco sesiones de entrenamiento, la primera enfocada a la parte funcional y el resto en cancha, tendremos un microciclo a manera de pretemporada, estaremos trabajando en Prosalde”.

De igual manera Raúl Martínez dijo sentirse contento por colaborar en algo que hace mucha falta en Salamanca, “tengo once años de experiencia, en ese tiempo he visto muy poco trabajo enfocado a la juventud, hay mucho potencial en el municipio, y con todo esto me siento con el compromiso de continuar aprendiendo y tener un equipo de jóvenes futbolistas competitivos”.

Para terminar dijeron ser todos ellos gente de retos, con elementos necesarios para hacer frente a esta encomienda, además de sentirse orgullos de estar en la posibilidad de buscar cambiar el rumbo de un proyecto de fútbol profesional que fue quedando a la deriva.

